Описание

Shine Runner — аркадная гонка-симулятор контрабандиста на плоскодонном фанботе, где южные болота становятся трассой. Каждые пять минут ты давишь газ, разгоняешь катер, сносишь курятники и вылетаешь на трамплинах, пока цистерны с самогоночкой подпрыгивают в трюме. Геймплей прост и бешен: хапни груз в одной деревушке, проскочи мутную протоку между пнями, обгони ленивого гатора и пришвартуйся к следующему причалу до того, как цены обвалятся. Чем короче маршрут и чище занос, тем жирнее прибыль и громче сирена шерифа позади — интрига растёт с каждой волной грязной воды.





За десять игровых дней предстоит балансировать спрос и предложение, модернизировать мотор и броню корпуса, а главное — уклоняться от патрулей. Разрушаемый мир позволяет смывать преследователей, проламывая сараи и мостки, а 10-дневная гонка превращает каждую секунду в аукцион риска: взять дорогой табак или дешёвый змеиный жир? Собери максимум баксов, разблокируй хромированный фанбот и поделись рекордом в глобальной таблице. Пристегни спасжилет, включай турбину и докажи, что ни один залив не удержит героя болот.