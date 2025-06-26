Shine Runner (Мод, Без рекламы) v1.5.1
Экстремальные фанбот-рейды: самогон, аллигаторы и погони по дикому заливу
Shine Runner — аркадная гонка-симулятор контрабандиста на плоскодонном фанботе, где южные болота становятся трассой. Каждые пять минут ты давишь газ, разгоняешь катер, сносишь курятники и вылетаешь на трамплинах, пока цистерны с самогоночкой подпрыгивают в трюме. Геймплей прост и бешен: хапни груз в одной деревушке, проскочи мутную протоку между пнями, обгони ленивого гатора и пришвартуйся к следующему причалу до того, как цены обвалятся. Чем короче маршрут и чище занос, тем жирнее прибыль и громче сирена шерифа позади — интрига растёт с каждой волной грязной воды.
За десять игровых дней предстоит балансировать спрос и предложение, модернизировать мотор и броню корпуса, а главное — уклоняться от патрулей. Разрушаемый мир позволяет смывать преследователей, проламывая сараи и мостки, а 10-дневная гонка превращает каждую секунду в аукцион риска: взять дорогой табак или дешёвый змеиный жир? Собери максимум баксов, разблокируй хромированный фанбот и поделись рекордом в глобальной таблице. Пристегни спасжилет, включай турбину и докажи, что ни один залив не удержит героя болот.
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