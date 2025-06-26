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Shine Runner (Мод, Без рекламы)

Shine Runner (Мод, Без рекламы) v1.5.1

Экстремальные фанбот-рейды: самогон, аллигаторы и погони по дикому заливу

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Версия:
1.5.1
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
Vector Unit
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 21:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Shine Runnerаркадная гонка-симулятор контрабандиста на плоскодонном фанботе, где южные болота становятся трассой. Каждые пять минут ты давишь газ, разгоняешь катер, сносишь курятники и вылетаешь на трамплинах, пока цистерны с самогоночкой подпрыгивают в трюме. Геймплей прост и бешен: хапни груз в одной деревушке, проскочи мутную протоку между пнями, обгони ленивого гатора и пришвартуйся к следующему причалу до того, как цены обвалятся. Чем короче маршрут и чище занос, тем жирнее прибыль и громче сирена шерифа позади — интрига растёт с каждой волной грязной воды.


За десять игровых дней предстоит балансировать спрос и предложение, модернизировать мотор и броню корпуса, а главное — уклоняться от патрулей. Разрушаемый мир позволяет смывать преследователей, проламывая сараи и мостки, а 10-дневная гонка превращает каждую секунду в аукцион риска: взять дорогой табак или дешёвый змеиный жир? Собери максимум баксов, разблокируй хромированный фанбот и поделись рекордом в глобальной таблице. Пристегни спасжилет, включай турбину и докажи, что ни один залив не удержит героя болот.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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