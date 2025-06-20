Описание

Ice Road Truck Parking Sim бросает тебя на хрупкий панцирь северных трасс: каждые пять минут ты ведёшь шесть грузовиков — от пикапа до безумного автопоезда, чувствуя, как колёса ищут сцепление на стеклянной глади. Твоя петля проста — вырулить из заснеженного карьера, лавировать между сугробами и точно встать в пункте выгрузки, пока под днищем угрожающе трещит лёд. Один лишний рывок — и груз уйдёт на дно.





Глубокий режим карьеры подбрасывает сотню миссий: от манёвров на узких мостках до ночных доставок сквозь пургу. Улучшай навыки, следи за скоростью — слишком медленно едешь, лёд лопнет; слишком быстро — уйдёшь в занос. Реалистичная физика меняет сцепление на каждом повороте, а трафик заставляет просчитывать траекторию. Завоевывай звёзды, открывай скины кабины и докажи, что можешь припарковать сорок тонн там, где другие сдадутся.