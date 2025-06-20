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Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы)

Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы) 1.1

Приборкай лёд и доставь груз вовремя, маневрируя на кромке риска в Арктике
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Версия:
1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Play With Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Ice Road Truck Parking Sim бросает тебя на хрупкий панцирь северных трасс: каждые пять минут ты ведёшь шесть грузовиков — от пикапа до безумного автопоезда, чувствуя, как колёса ищут сцепление на стеклянной глади. Твоя петля проста — вырулить из заснеженного карьера, лавировать между сугробами и точно встать в пункте выгрузки, пока под днищем угрожающе трещит лёд. Один лишний рывок — и груз уйдёт на дно.


Глубокий режим карьеры подбрасывает сотню миссий: от манёвров на узких мостках до ночных доставок сквозь пургу. Улучшай навыки, следи за скоростью — слишком медленно едешь, лёд лопнет; слишком быстро — уйдёшь в занос. Реалистичная физика меняет сцепление на каждом повороте, а трафик заставляет просчитывать траекторию. Завоевывай звёзды, открывай скины кабины и докажи, что можешь припарковать сорок тонн там, где другие сдадутся.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы) v1.1 MOD APK

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Скачать Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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