Turbo FAST (Мод, Много денег) 2.1.20
Гонки, апгрейды и дрифт на раковинах с помидорами на кону
Turbo FAST — это аркадные гонки в мультяшном стиле, где ты мчишься к финишу на суперскоростной улитке. Тебя ждут 13 трасс с поворотами, трамплинами и ловушками, а каждая гонка требует идеального тайминга дрифта, ускорения и прыжков. Зарабатывай томаты — местную валюту — и бросай вызов другим игрокам в режиме дуэлей, где победа зависит от твоего мастерства и тюнинга раковины.
В гараже тебя ждет Тито — он подскажет, как правильно улучшать характеристики, менять внешний вид и ставить неоновую подсветку, обвесы и модификаторы. Прокачивай топливо, скорость и маневренность, соревнуйся в слаломе, гонках на время и специальных ивентах. А если особенно повезет — откроешь элитных гонщиков из команды Turbo. Играй онлайн, делись записями лучших заездов и показывай, кто на трассе самый быстрый моллюск!
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Скачать Turbo FAST (Мод, Много денег) v2.1.20 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.