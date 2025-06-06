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Turbo FAST (Мод, Много денег)

Turbo FAST (Мод, Много денег) 2.1.20

Гонки, апгрейды и дрифт на раковинах с помидорами на кону
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Версия:
2.1.20
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PIKPOK
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 20:42
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Turbo FAST — это аркадные гонки в мультяшном стиле, где ты мчишься к финишу на суперскоростной улитке. Тебя ждут 13 трасс с поворотами, трамплинами и ловушками, а каждая гонка требует идеального тайминга дрифта, ускорения и прыжков. Зарабатывай томаты — местную валюту — и бросай вызов другим игрокам в режиме дуэлей, где победа зависит от твоего мастерства и тюнинга раковины.


В гараже тебя ждет Тито — он подскажет, как правильно улучшать характеристики, менять внешний вид и ставить неоновую подсветку, обвесы и модификаторы. Прокачивай топливо, скорость и маневренность, соревнуйся в слаломе, гонках на время и специальных ивентах. А если особенно повезет — откроешь элитных гонщиков из команды Turbo. Играй онлайн, делись записями лучших заездов и показывай, кто на трассе самый быстрый моллюск!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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