Описание

Turbo FAST — это аркадные гонки в мультяшном стиле, где ты мчишься к финишу на суперскоростной улитке. Тебя ждут 13 трасс с поворотами, трамплинами и ловушками, а каждая гонка требует идеального тайминга дрифта, ускорения и прыжков. Зарабатывай томаты — местную валюту — и бросай вызов другим игрокам в режиме дуэлей, где победа зависит от твоего мастерства и тюнинга раковины.





В гараже тебя ждет Тито — он подскажет, как правильно улучшать характеристики, менять внешний вид и ставить неоновую подсветку, обвесы и модификаторы. Прокачивай топливо, скорость и маневренность, соревнуйся в слаломе, гонках на время и специальных ивентах. А если особенно повезет — откроешь элитных гонщиков из команды Turbo. Играй онлайн, делись записями лучших заездов и показывай, кто на трассе самый быстрый моллюск!