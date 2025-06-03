Go Wheel! (Мод, Без рекламы) 1.0.0
Спускайся, ускоряйся, сбивай — колесо уже мчится к финишу (и не только)
Go Wheel! — это драйвовая аркада о бешеном колесе, катящемся по склонам, ловушкам и ландшафтам, где каждое касание экрана — шанс разогнаться, увернуться или натворить хаоса. Каждые 5 минут — прыжки, шипы, катапульты, неожиданные повороты и, возможно, парочка сбитых велосипедистов (да, тут можно и так). Управляй инерцией, находи идеальную траекторию и докатывайся до финиша как можно эффектнее.
Открывай новые трассы — луга, пустыни, ледяные холмы, каждая со своими опасностями. Прокачивай колесо: больше массы — больше сноса, больше скорости — выше доход. Система улучшений и прибыль от заездов добавляют азарт, а безумная физика делает каждый спуск непредсказуемым. Это не симулятор — это чистое веселье на колёсах. Готов крутиться, пока не улетишь? Тогда катись!
Без рекламы
Скачать Go Wheel! (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.