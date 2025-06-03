Описание

Go Wheel! — это драйвовая аркада о бешеном колесе, катящемся по склонам, ловушкам и ландшафтам, где каждое касание экрана — шанс разогнаться, увернуться или натворить хаоса. Каждые 5 минут — прыжки, шипы, катапульты, неожиданные повороты и, возможно, парочка сбитых велосипедистов (да, тут можно и так). Управляй инерцией, находи идеальную траекторию и докатывайся до финиша как можно эффектнее.





Открывай новые трассы — луга, пустыни, ледяные холмы, каждая со своими опасностями. Прокачивай колесо: больше массы — больше сноса, больше скорости — выше доход. Система улучшений и прибыль от заездов добавляют азарт, а безумная физика делает каждый спуск непредсказуемым. Это не симулятор — это чистое веселье на колёсах. Готов крутиться, пока не улетишь? Тогда катись!