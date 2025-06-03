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Go Wheel! (Мод, Без рекламы)

Go Wheel! (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Спускайся, ускоряйся, сбивай — колесо уже мчится к финишу (и не только)
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
24 HIT Riga SIA
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 15:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Go Wheel! — это драйвовая аркада о бешеном колесе, катящемся по склонам, ловушкам и ландшафтам, где каждое касание экрана — шанс разогнаться, увернуться или натворить хаоса. Каждые 5 минут — прыжки, шипы, катапульты, неожиданные повороты и, возможно, парочка сбитых велосипедистов (да, тут можно и так). Управляй инерцией, находи идеальную траекторию и докатывайся до финиша как можно эффектнее.


Открывай новые трассы — луга, пустыни, ледяные холмы, каждая со своими опасностями. Прокачивай колесо: больше массы — больше сноса, больше скорости — выше доход. Система улучшений и прибыль от заездов добавляют азарт, а безумная физика делает каждый спуск непредсказуемым. Это не симулятор — это чистое веселье на колёсах. Готов крутиться, пока не улетишь? Тогда катись!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Go Wheel! (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Go Wheel! (Мод, Без рекламы) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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