Highway Racer Pro (Мод, без рекламы) 0.2.1
Скорость, обгоны, риск — выжми максимум на оживлённой трассе
Highway Racer Pro — это динамичный гоночный симулятор шоссейных заездов, где каждый обгон — как на грани, а каждые 5 минут — это новый вызов твоим рефлексам. Управляй мощными спорткарами, мчись по загруженным трассам, лавируй между потоками и зарабатывай очки за агрессивную езду. Тебя ждёт геймплей на уровне — графика как на ПК, физика реалистичная, а звук мотора буквально рычит в ушах.
Выбирай из коллекции высококлассных автомобилей, настраивай стиль вождения, следи за скоростью и успевай реагировать на каждый поворот дороги. Здесь важно не просто доехать — важно делать это красиво и быстро, зарабатывая деньги на новые машины и апгрейды. Есть как одиночные заезды, так и испытания на время. Если ты любишь бешеный ритм, хороший визуал и дорогу без права на ошибку — жми газ в пол и докажи, кто здесь король шоссе.
Безусловное использование валюты, никаких рекламных бесплатных вознаграждений
Скачать Highway Racer Pro (Мод, без рекламы) v0.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.