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Highway Racer Pro (Мод, без рекламы)

Highway Racer Pro (Мод, без рекламы) 0.2.1

Скорость, обгоны, риск — выжми максимум на оживлённой трассе
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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Spektra Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 13:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Highway Racer Pro — это динамичный гоночный симулятор шоссейных заездов, где каждый обгон — как на грани, а каждые 5 минут — это новый вызов твоим рефлексам. Управляй мощными спорткарами, мчись по загруженным трассам, лавируй между потоками и зарабатывай очки за агрессивную езду. Тебя ждёт геймплей на уровне — графика как на ПК, физика реалистичная, а звук мотора буквально рычит в ушах.


Выбирай из коллекции высококлассных автомобилей, настраивай стиль вождения, следи за скоростью и успевай реагировать на каждый поворот дороги. Здесь важно не просто доехать — важно делать это красиво и быстро, зарабатывая деньги на новые машины и апгрейды. Есть как одиночные заезды, так и испытания на время. Если ты любишь бешеный ритм, хороший визуал и дорогу без права на ошибку — жми газ в пол и докажи, кто здесь король шоссе.


Информация о модах

Безусловное использование валюты, никаких рекламных бесплатных вознаграждений

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Highway Racer Pro (Мод, без рекламы) v0.2.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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