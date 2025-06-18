Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег) 1.0
Гони, дрифтуй и исследуй город — почувствуй мощь маслкара в своём кармане
Muscle Car Simulator 2025 City — Android-симулятор вождения с открытым миром, в котором ты садишься за руль мощного маслкара и мчишься по улицам современного мегаполиса. Каждые пять минут ты переключаешь передачи, входишь в дрифт на поворотах или разгоняешься до предела на прямых участках. День сменяется ночью, а городская суета и загородные маршруты делают каждую поездку по-настоящему живой.
В Muscle Car Simulator 2025 City ты получаешь графику нового поколения, реалистичную физику и миссии, требующие точного управления. От свободной езды по улицам до экстремальных маршрутов — игра предлагает множество режимов для любого стиля. Прокачивай двигатель, исследуй карту, избегай пробок и стань королём асфальта. Здесь не просто катаются — здесь живут скоростью!
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.