Описание

Muscle Car Simulator 2025 City — Android-симулятор вождения с открытым миром, в котором ты садишься за руль мощного маслкара и мчишься по улицам современного мегаполиса. Каждые пять минут ты переключаешь передачи, входишь в дрифт на поворотах или разгоняешься до предела на прямых участках. День сменяется ночью, а городская суета и загородные маршруты делают каждую поездку по-настоящему живой.





В Muscle Car Simulator 2025 City ты получаешь графику нового поколения, реалистичную физику и миссии, требующие точного управления. От свободной езды по улицам до экстремальных маршрутов — игра предлагает множество режимов для любого стиля. Прокачивай двигатель, исследуй карту, избегай пробок и стань королём асфальта. Здесь не просто катаются — здесь живут скоростью!