android-1.ru / Игры / Гонки / Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег)
Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег)

Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег) 1.0

Гони, дрифтуй и исследуй город — почувствуй мощь маслкара в своём кармане
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Titi Software : Car Driving Simulator Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 12:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 283 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Muscle Car Simulator 2025 City — Android-симулятор вождения с открытым миром, в котором ты садишься за руль мощного маслкара и мчишься по улицам современного мегаполиса. Каждые пять минут ты переключаешь передачи, входишь в дрифт на поворотах или разгоняешься до предела на прямых участках. День сменяется ночью, а городская суета и загородные маршруты делают каждую поездку по-настоящему живой.


В Muscle Car Simulator 2025 City ты получаешь графику нового поколения, реалистичную физику и миссии, требующие точного управления. От свободной езды по улицам до экстремальных маршрутов — игра предлагает множество режимов для любого стиля. Прокачивай двигатель, исследуй карту, избегай пробок и стань королём асфальта. Здесь не просто катаются — здесь живут скоростью!


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить большую сумму валюты

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег) v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег) 283 Мб Ссылка 2 283 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню)
Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню)
Version: 1.0.7
Rampage Race - Jumps Tricks
Rampage Race - Jumps Tricks
Version: 1.0
Wreckfest Try & Buy
Wreckfest Try & Buy
Version: 1.0.97
Turbo FAST (Мод, Много денег)
Turbo FAST (Мод, Много денег)
Version: 2.1.20
Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы)
Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы)
Version: 34
Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы)
Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0 Audi
Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.3
Go Wheel! (Мод, Без рекламы)
Go Wheel! (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0

Отзывы о Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив