Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы) 2.0 Audi
Испытай пределы управляемости — выжми максимум из Audi на каждой трассе
Extreme Audi Driving Simulator — это симулятор для любителей быстрой езды, где в твоем распоряжении окажутся лучшие модели Audi: от RS7 и RSQ7 до гиперкаров. Садись за руль и мчись по улицам мегаполиса или по гоночной трассе, чувствуя каждую вибрацию асфальта. Оттачивай дрифт на узких поворотах, выполняй задания на автостоянке и соревнуйся с другими водителями. Плавное управление и реалистичная физика делают каждую поездку настоящим вызовом.
Разблокируй мощные автомобили, участвуй в турнирах, зарабатывай трофеи и игровые награды. В игре есть несколько режимов: от свободной езды по городу до экстремального гипердрифта. Сразись с настоящими профи, брось вызов дрифтовым королям и покажи, на что способен. Соревнуйся онлайн с друзьями или наслаждайся одиночными заездами — драйв не отпустит ни на секунду.
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Скачать Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы) v2.0 Audi MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.