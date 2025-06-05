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Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы)

Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы) 2.0 Audi

Испытай пределы управляемости — выжми максимум из Audi на каждой трассе
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Версия:
2.0 Audi
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Anyma Car Game
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 13:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Extreme Audi Driving Simulator — это симулятор для любителей быстрой езды, где в твоем распоряжении окажутся лучшие модели Audi: от RS7 и RSQ7 до гиперкаров. Садись за руль и мчись по улицам мегаполиса или по гоночной трассе, чувствуя каждую вибрацию асфальта. Оттачивай дрифт на узких поворотах, выполняй задания на автостоянке и соревнуйся с другими водителями. Плавное управление и реалистичная физика делают каждую поездку настоящим вызовом.


Разблокируй мощные автомобили, участвуй в турнирах, зарабатывай трофеи и игровые награды. В игре есть несколько режимов: от свободной езды по городу до экстремального гипердрифта. Сразись с настоящими профи, брось вызов дрифтовым королям и покажи, на что способен. Соревнуйся онлайн с друзьями или наслаждайся одиночными заездами — драйв не отпустит ни на секунду.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы) v2.0 Audi MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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