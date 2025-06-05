Описание

Extreme Audi Driving Simulator — это симулятор для любителей быстрой езды, где в твоем распоряжении окажутся лучшие модели Audi: от RS7 и RSQ7 до гиперкаров. Садись за руль и мчись по улицам мегаполиса или по гоночной трассе, чувствуя каждую вибрацию асфальта. Оттачивай дрифт на узких поворотах, выполняй задания на автостоянке и соревнуйся с другими водителями. Плавное управление и реалистичная физика делают каждую поездку настоящим вызовом.





Разблокируй мощные автомобили, участвуй в турнирах, зарабатывай трофеи и игровые награды. В игре есть несколько режимов: от свободной езды по городу до экстремального гипердрифта. Сразись с настоящими профи, брось вызов дрифтовым королям и покажи, на что способен. Соревнуйся онлайн с друзьями или наслаждайся одиночными заездами — драйв не отпустит ни на секунду.