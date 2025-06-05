Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы) 34
Два режима, десятки машин и огромный открытый мир — всё для дрифта и вождения
Car Driving and Racing Games — это динамичная аркада с двумя главными режимами: карьерными миссиями и свободной ездой по открытому миру. С первых минут ты оказываешься на старте с выбором машин, включая городские авто и дрифт-болиды. Каждый заезд — это либо стремление к цели, либо удовольствие от чистого драйва без ограничений. Исследуй карту, находи новые автомобили и мгновенно вызывай их через встроенный виртуальный смартфон — никаких лишних меню, всё происходит прямо на ходу.
По мере продвижения ты открываешь всё больше транспорта, прокачиваешь технику и оттачиваешь стиль вождения. Мгновенная смена машин, возможность вызывать их в любом месте и плавное управление делают игровой процесс гибким и насыщенным. Локации — от городских кварталов до дрифт-зон — предлагают разнообразные испытания и простор для экспериментов. Если любишь скорость, свободу и рев мотора — самое время выехать на трассу.
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Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.