android-1.ru / Игры / Гонки / Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы)
Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы)

Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы) 34

Два режима, десятки машин и огромный открытый мир — всё для дрифта и вождения
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
34
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Gaming Circle
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 18:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Car Driving and Racing Games — это динамичная аркада с двумя главными режимами: карьерными миссиями и свободной ездой по открытому миру. С первых минут ты оказываешься на старте с выбором машин, включая городские авто и дрифт-болиды. Каждый заезд — это либо стремление к цели, либо удовольствие от чистого драйва без ограничений. Исследуй карту, находи новые автомобили и мгновенно вызывай их через встроенный виртуальный смартфон — никаких лишних меню, всё происходит прямо на ходу.


По мере продвижения ты открываешь всё больше транспорта, прокачиваешь технику и оттачиваешь стиль вождения. Мгновенная смена машин, возможность вызывать их в любом месте и плавное управление делают игровой процесс гибким и насыщенным. Локации — от городских кварталов до дрифт-зон — предлагают разнообразные испытания и простор для экспериментов. Если любишь скорость, свободу и рев мотора — самое время выехать на трассу.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы) v34 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы)
Extreme Audi Driving Simulator (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0 Audi
Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.1
Go Wheel! (Мод, Без рекламы)
Go Wheel! (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0
Highway Racer Pro (Мод, без рекламы)
Highway Racer Pro (Мод, без рекламы)
Version: 0.2.1
Nightclub And Cars 2
Nightclub And Cars 2
Version: 1
Russian Speed: Гонки по сети
Russian Speed: Гонки по сети
Version: 1.0.0
Offroad League Online (Мод меню)
Offroad League Online (Мод меню)
Version: 1.0.11
Dirt Trackin 3 (Мод, Unlocked)
Dirt Trackin 3 (Мод, Unlocked)
Version: 1.58

Отзывы о Car Driving and Racing Games (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив