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Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы)

Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы) 1

Грузи газ, ломай трассы и летай по трамплинам — твоя арена ждёт
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Версия:
1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Shadoww
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 16:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Off-Road Racing Adventure 3D — Android-аркада для любителей бездорожья, где ты управляешь мощнейшими грузовиками, мчишься по экстремальным трассам и выполняешь головокружительные трюки. Каждые пять минут ты прыгаешь с рамп, крутишь сальто, разносишь преграды и сражаешься за лидерство на аренах, где правила диктует только сила и манёвренность.


В Off-Road Racing Adventure 3D ты получаешь реалистичную физику, зрелищные разрушения и десятки уникальных миссий — от гонок на выживание до прыжков через огненные кольца. Управляй десятками безумных машин, открывай трассы с разным покрытием и сражайся с друзьями в рейтинговых заездах. Игра работает офлайн, не требует доната и даёт настоящее ощущение адреналина. Готов стать легендой грязевых трасс? Тогда заводи мотор!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы) v1 MOD APK

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Скачать Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы) 149 Мб Ссылка 2 149 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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