Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы) 1
Грузи газ, ломай трассы и летай по трамплинам — твоя арена ждёт
Off-Road Racing Adventure 3D — Android-аркада для любителей бездорожья, где ты управляешь мощнейшими грузовиками, мчишься по экстремальным трассам и выполняешь головокружительные трюки. Каждые пять минут ты прыгаешь с рамп, крутишь сальто, разносишь преграды и сражаешься за лидерство на аренах, где правила диктует только сила и манёвренность.
В Off-Road Racing Adventure 3D ты получаешь реалистичную физику, зрелищные разрушения и десятки уникальных миссий — от гонок на выживание до прыжков через огненные кольца. Управляй десятками безумных машин, открывай трассы с разным покрытием и сражайся с друзьями в рейтинговых заездах. Игра работает офлайн, не требует доната и даёт настоящее ощущение адреналина. Готов стать легендой грязевых трасс? Тогда заводи мотор!
Без рекламы
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.