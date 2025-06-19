Описание

Car Driving: EVO кидает тебя за руль мощного маслкара и выпускает на открытую карту с десятками городских кварталов и горных серпантинов. Каждые пять минут ты выбираешь: рвать резину в свободной езде, выполнять миссии на время или ставить новый рекорд дрифта. Тонкая физика даёт чувствовать каждый занос, а реалистичный трафик заставляет просчитывать траекторию. Финал заезда дарит кредиты и новую деталь.





Заработанные кредиты вкладывай в кузовню: меняй обвес, ставь форс-турбину, крась диски — более 150 деталей для стиля и ускорения. Переключайся между режимами «Карьера», «Свободный каскад» и «Испытание парковки», набирай опыт и открывай до 40 машин от классических купе до электросуперкаров. Улучши гараж, прокачай навыки водителя, забери уникальные скины и докажи, что именно ты хозяин асфальта.