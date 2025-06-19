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Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег)

Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег) 3.4

Гони, дрифтуй и настраивай авто, покоряя миссии и свободные ночные трассы
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Версия:
3.4
Требования:
Android 9
Разработчик:
Cojan Software
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 16:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 895 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Car Driving: EVO кидает тебя за руль мощного маслкара и выпускает на открытую карту с десятками городских кварталов и горных серпантинов. Каждые пять минут ты выбираешь: рвать резину в свободной езде, выполнять миссии на время или ставить новый рекорд дрифта. Тонкая физика даёт чувствовать каждый занос, а реалистичный трафик заставляет просчитывать траекторию. Финал заезда дарит кредиты и новую деталь.


Заработанные кредиты вкладывай в кузовню: меняй обвес, ставь форс-турбину, крась диски — более 150 деталей для стиля и ускорения. Переключайся между режимами «Карьера», «Свободный каскад» и «Испытание парковки», набирай опыт и открывай до 40 машин от классических купе до электросуперкаров. Улучши гараж, прокачай навыки водителя, забери уникальные скины и докажи, что именно ты хозяин асфальта.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег) v3.4 MOD APK

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Скачать Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег) 895 Мб Ссылка 2 895 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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