Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег) 3.4
Гони, дрифтуй и настраивай авто, покоряя миссии и свободные ночные трассы
Car Driving: EVO кидает тебя за руль мощного маслкара и выпускает на открытую карту с десятками городских кварталов и горных серпантинов. Каждые пять минут ты выбираешь: рвать резину в свободной езде, выполнять миссии на время или ставить новый рекорд дрифта. Тонкая физика даёт чувствовать каждый занос, а реалистичный трафик заставляет просчитывать траекторию. Финал заезда дарит кредиты и новую деталь.
Заработанные кредиты вкладывай в кузовню: меняй обвес, ставь форс-турбину, крась диски — более 150 деталей для стиля и ускорения. Переключайся между режимами «Карьера», «Свободный каскад» и «Испытание парковки», набирай опыт и открывай до 40 машин от классических купе до электросуперкаров. Улучши гараж, прокачай навыки водителя, забери уникальные скины и докажи, что именно ты хозяин асфальта.
Мнеого денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.