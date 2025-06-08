Описание

Rampage Race - Jumps Tricks — это аркадный экшен о каскадёрских гонках, где каждая трасса — испытание на выносливость, реакцию и безумство. Твоя задача — разогнаться, прыгнуть, перевернуться в воздухе и приземлиться без потерь. Делай воздушные сальто, проходи опасные участки на скорости, собирай очки и строй самые зрелищные комбо, чтобы рваться вверх в таблице лидеров.





Ожидай хаоса и динамики: бешеные рампы, ловушки, кочки и платформы заставят тебя держать руль крепко. Визуальный стиль яркий, управление — отзывчивое, а каждая ошибка ощущается на экране. Открывай новые машины, отрабатывай серию трюков и брось вызов физике. Rampage Race - Jumps Tricks — не просто гонка, а прыжок в безумие, где побеждают только самые дерзкие.