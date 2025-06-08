Rampage Race - Jumps Tricks 1.0
Прыжки, трюки и адреналин — пронесись по трассе, где гравитация бессильна
Rampage Race - Jumps Tricks — это аркадный экшен о каскадёрских гонках, где каждая трасса — испытание на выносливость, реакцию и безумство. Твоя задача — разогнаться, прыгнуть, перевернуться в воздухе и приземлиться без потерь. Делай воздушные сальто, проходи опасные участки на скорости, собирай очки и строй самые зрелищные комбо, чтобы рваться вверх в таблице лидеров.
Ожидай хаоса и динамики: бешеные рампы, ловушки, кочки и платформы заставят тебя держать руль крепко. Визуальный стиль яркий, управление — отзывчивое, а каждая ошибка ощущается на экране. Открывай новые машины, отрабатывай серию трюков и брось вызов физике. Rampage Race - Jumps Tricks — не просто гонка, а прыжок в безумие, где побеждают только самые дерзкие.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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