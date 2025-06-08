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Rampage Race - Jumps Tricks

Rampage Race - Jumps Tricks 1.0

Прыжки, трюки и адреналин — пронесись по трассе, где гравитация бессильна
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Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Klaus Schlappner
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Вчера, 21:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 421 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Rampage Race - Jumps Tricks — это аркадный экшен о каскадёрских гонках, где каждая трасса — испытание на выносливость, реакцию и безумство. Твоя задача — разогнаться, прыгнуть, перевернуться в воздухе и приземлиться без потерь. Делай воздушные сальто, проходи опасные участки на скорости, собирай очки и строй самые зрелищные комбо, чтобы рваться вверх в таблице лидеров.


Ожидай хаоса и динамики: бешеные рампы, ловушки, кочки и платформы заставят тебя держать руль крепко. Визуальный стиль яркий, управление — отзывчивое, а каждая ошибка ощущается на экране. Открывай новые машины, отрабатывай серию трюков и брось вызов физике. Rampage Race - Jumps Tricks — не просто гонка, а прыжок в безумие, где побеждают только самые дерзкие.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Rampage Race - Jumps Tricks 421 Мб Ссылка 2 421 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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