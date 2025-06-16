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Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню)

Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню) 1.0.7

Таскайся на грани, шипи резиной и проваливай в поток, где каждая секунда грозит лобовым
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Motion Technology
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 16:05
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Ultimate Traffic Driving Car дорога живёт своей жизнью: грузовики перестраиваются без поворотников, такси срезают угол, а ты несёшься между ними, считывая просветы в потоке как линии кода. Один неверный клик — и капот целует отбойник, но если проскочил, адреналин поднимает стрелку тахометра выше красной зоны. Картинка не врёт: блики фар, мелкие искры после касания бампера, свист ветра в открытое окно. Оставив соперников в зеркале, ты понимаешь, что город просыпается именно ночью, когда светофоры мигают жёлтым и никто не спросит о скорости.


Машина тут не просто скин. Каждая деталь влияет на то, где закончится гонка: турбина даёт рывок между грузовиками, укреплённый бампер превращает лёгкое касание в выгодный разворот конкурента, а нитро держит максималку, пока не обожжёшь тормоза. После заезда получаешь кредиты за риск, стиль и чистоту манёвра, чтобы вложить их в новую трансмиссию или экспериментальный обвес. Хочешь испытать судьбу — включай режим столкновений, где за каждую искру игра швыряет бонусы прямо на трассу. Другие гонщики приходят со всего мира, а зато после финиша твой ник горит первым в таблице. Или не горит — если отпустишь газ хоть на миг.


Информация о модах

Меню Мод

Неограниченные деньги

Скорость игры

Без рекламы

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню) v1.0.7 MOD APK

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Скачать Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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