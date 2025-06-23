Rushway Racer (Мод Меню) v1.0
Включай турбо, уворачивайся от машин и жги на старте до красной зоны
В Rushway Racer ты садишься за руль ультрареалистичного суперкара на трассе, где поток машин не даёт спуску. Двигаясь сквозь плотный трафик, ты ощущаешь каждое касание руля и рев двигателя под капотом — эта игра дарит адреналин не хуже настоящей гонки. Одно неверное движение — и дорога поглотит тебя, но вовремя притопил газ — и ты вырываешься вперёд, оставляя пыль позади.
Здесь не просто драг-рейсинг, а полная лаборатория под капотом. Настраивай гиперкары, классические тачки и новейшие концепты: меняй турбонаддув, перенастраивай подвеску, подбирай идеальные колёса для асфальтовых дрифтов. Ультрареалистичная физика даёт почувствовать вес машины, а конкуренты и живой трафик держат в напряжении. Соревнуйся в многопользовательских лигах, запускай одиночные заезды и докажи, что твои настройки — высший пилотаж.
Меню модов
Неограниченное золото
Неограниченные наличные
Ресурсы никогда не уменьшаются
Высокий ресурс на выгоде
Примечание : если возникнут какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить или используйте эмулятор.
Скачать Rushway Racer (Мод Меню) v1.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.