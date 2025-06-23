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Rushway Racer (Мод Меню)

Rushway Racer (Мод Меню) v1.0

Включай турбо, уворачивайся от машин и жги на старте до красной зоны
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
V8 Studios
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 15:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

В Rushway Racer ты садишься за руль ультрареалистичного суперкара на трассе, где поток машин не даёт спуску. Двигаясь сквозь плотный трафик, ты ощущаешь каждое касание руля и рев двигателя под капотом — эта игра дарит адреналин не хуже настоящей гонки. Одно неверное движение — и дорога поглотит тебя, но вовремя притопил газ — и ты вырываешься вперёд, оставляя пыль позади.


Здесь не просто драг-рейсинг, а полная лаборатория под капотом. Настраивай гиперкары, классические тачки и новейшие концепты: меняй турбонаддув, перенастраивай подвеску, подбирай идеальные колёса для асфальтовых дрифтов. Ультрареалистичная физика даёт почувствовать вес машины, а конкуренты и живой трафик держат в напряжении. Соревнуйся в многопользовательских лигах, запускай одиночные заезды и докажи, что твои настройки — высший пилотаж.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченное золото

Неограниченные наличные

Ресурсы никогда не уменьшаются

Высокий ресурс на выгоде

Примечание : если возникнут какие-либо проблемы, попробуйте перезапустить или используйте эмулятор.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Rushway Racer (Мод Меню) 203 Мб Ссылка 2 203 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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