android-1.ru / Игры / Гонки / Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег)
Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег)

Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег) v1.3.1

Взлетай на сверхтрассы и превращай каждую мото-гонку в каскадерское шоу

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.3.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Racing Games - Make it for fun
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 16:34
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Описание

Real Moto Driving Racing World — это аркадный мото-сим, где с первой секунды чувствуешь ретро-драйв и реализм сегодняшних физик. Стартуешь на лёгком стритбайке: газ до упора, прыжок с рампы, резкий «стоппи» у финиша — и за пять минут рекорд трассы уже твой. Ставишь новое время — игра бросает свежий трек: узкая «еврокольцевая», песчаный каньон или ломаный небоскрёб-полигон. Цикл ясен и затягивает: набирай нитро, снимай трюк на фотокамеру, лови медаль и сразу же жми «повторить», чтобы обойти собственное призрачное эхо. Хитрый крючок в том, что каждая трасса скрывает короткий срез: рискнёшь — выиграешь секунды, промахнёшься — улетишь в страховочный мат.


Дальше вступают экстремальные трюки и менеджмент гаража. В коллекции более двадцати байков: от 250-кубовой классики до карбонового «литра», а реалистичное управление меняется вместе с подвеской и типом шин. За победы открываются режимы «Вилли-челлендж», «Дрифт-арена» и ежедневные миссии на время; каждая приносит кредиты для тюнинга, новые шлемы и фильтры фото-режима. Онлайн-лига выводит твой призрачный круг в рейтинги, офлайн-карьера копит опыт даже без интернета, а донат ограничен косметикой — никакого pay-to-win. Впрыгивай в кожаный комбинезон, крути ручку газа и докажи городу, что лучшее шоу начинается там, где колесо отрывается от асфальта.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег) v1.3.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Rushway Racer (Мод Меню)
Rushway Racer (Мод Меню)
Version: 1.0
Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы)
Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1
Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег)
Balkan Drive : EVO (Мод, Много денег)
Version: 3.4
Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы)
Off-Road Racing Adventure 3D (Мод, Без рекламы)
Version: 1
Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег)
Muscle Car Simulator 2025 City (Мод, Много денег)
Version: 1.0
Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню)
Ultimate Traffic Driving Car (Мод Меню)
Version: 1.0.7
Rampage Race - Jumps Tricks
Rampage Race - Jumps Tricks
Version: 1.0
Wreckfest Try & Buy
Wreckfest Try & Buy
Version: 1.0.97

Отзывы о Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив