Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки) v2.4
Лови баланс, раскрась байк и дерзай в онлайн-гонках на одном колесе
Wheelie Life 3 — это аркадные онлайн-гонки, где весь мир пытается устоять на одном колесе. С первых секунд ты жмёшь газ, поднимаешь байк и держишь баланс, пока асфальт мелькает под сиденьем. Каждые пять минут ты выбираешь карту из пригорода, каньона или ночного шоссе, стараешься не опрокинуться, копишь очки стиля и надеваешь новые перчатки. Сорвёшь ли аплодисменты, пронеся стант через весь квартал?
Тебя ждут комнаты на 10 игроков, прокачка сорока байков и гибкий тюнинг: меняй 60 скинов, ставь карбоновые выхлопы и красные тормозные суппорты. Улучшенная физика считает угол до десятых градуса, а подключаемый геймпад даёт точность, как на консоли. Застрял? Включай режим обучения, разблокируй новый шлем за 500 очков и катись дальше по рейтингу. Собери друзей, создай приватную сессию и докажи, чей передок умеет летать дольше всех!
Бесплатные покупки
Скачать Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки) v2.4 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.