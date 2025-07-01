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Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки)

Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки) v2.4

Лови баланс, раскрась байк и дерзай в онлайн-гонках на одном колесе

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Версия:
2.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ak.dev
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 00:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 859 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание

Wheelie Life 3 — это аркадные онлайн-гонки, где весь мир пытается устоять на одном колесе. С первых секунд ты жмёшь газ, поднимаешь байк и держишь баланс, пока асфальт мелькает под сиденьем. Каждые пять минут ты выбираешь карту из пригорода, каньона или ночного шоссе, стараешься не опрокинуться, копишь очки стиля и надеваешь новые перчатки. Сорвёшь ли аплодисменты, пронеся стант через весь квартал?


Тебя ждут комнаты на 10 игроков, прокачка сорока байков и гибкий тюнинг: меняй 60 скинов, ставь карбоновые выхлопы и красные тормозные суппорты. Улучшенная физика считает угол до десятых градуса, а подключаемый геймпад даёт точность, как на консоли. Застрял? Включай режим обучения, разблокируй новый шлем за 500 очков и катись дальше по рейтингу. Собери друзей, создай приватную сессию и докажи, чей передок умеет летать дольше всех!


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки) v2.4 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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