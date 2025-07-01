Описание

Wheelie Life 3 — это аркадные онлайн-гонки, где весь мир пытается устоять на одном колесе. С первых секунд ты жмёшь газ, поднимаешь байк и держишь баланс, пока асфальт мелькает под сиденьем. Каждые пять минут ты выбираешь карту из пригорода, каньона или ночного шоссе, стараешься не опрокинуться, копишь очки стиля и надеваешь новые перчатки. Сорвёшь ли аплодисменты, пронеся стант через весь квартал?





Тебя ждут комнаты на 10 игроков, прокачка сорока байков и гибкий тюнинг: меняй 60 скинов, ставь карбоновые выхлопы и красные тормозные суппорты. Улучшенная физика считает угол до десятых градуса, а подключаемый геймпад даёт точность, как на консоли. Застрял? Включай режим обучения, разблокируй новый шлем за 500 очков и катись дальше по рейтингу. Собери друзей, создай приватную сессию и докажи, чей передок умеет летать дольше всех!