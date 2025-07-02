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BMX Riding : Offroad Simulator

BMX Riding : Offroad Simulator v1.0

Удержи баланс на ухабах и лети с трамплина к адреналину победы каждый заезд

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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tiger IT Games Production
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

BMX Riding: Offroad Simulator мгновенно толкает тебя с асфальта на рытвины: крутой склон, сыпучий гравий и тонкий лай тормозов. Каждые пять минут ты рвёшь педали, отрываешь колёса от земли и ловишь баланс в полёте, пока ветер свистит в ушах, а камера дрожит от приземления. Основная петля проста и яростна: разгон-трамплин-трюк-приземление, где один промах значит кувырок, а идеальный барспин добавляет очки стиля. Конец трассы — короткий всплеск адреналина и новый вызов в меню, который манит, будто горный ручей за поворотом.


Раскачивай карьеру: за успешные заезды открываются детали для кастомизации байка — лёгкие обода, цепкие покрышки и неоновые стикеры. Перенастраивай подвеску, выбирай передачи и подчёркивай стиль шлемами. На высоких уровнях реалистичная физика выключает поблажки: вес смещается, педаль цепляет камень, и только точный тайминг спасает от падения. Соревнуйся на онлайн-табло, сохраняй реплеи, делись маршрутами с друзьями и возвращайся, чтобы взять золото на самой зубастой трассе.


Информация о модах

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Скачать BMX Riding : Offroad Simulator 169 Мб Ссылка 2 169 Мб
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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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