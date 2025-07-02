BMX Riding : Offroad Simulator v1.0
Удержи баланс на ухабах и лети с трамплина к адреналину победы каждый заезд
BMX Riding: Offroad Simulator мгновенно толкает тебя с асфальта на рытвины: крутой склон, сыпучий гравий и тонкий лай тормозов. Каждые пять минут ты рвёшь педали, отрываешь колёса от земли и ловишь баланс в полёте, пока ветер свистит в ушах, а камера дрожит от приземления. Основная петля проста и яростна: разгон-трамплин-трюк-приземление, где один промах значит кувырок, а идеальный барспин добавляет очки стиля. Конец трассы — короткий всплеск адреналина и новый вызов в меню, который манит, будто горный ручей за поворотом.
Раскачивай карьеру: за успешные заезды открываются детали для кастомизации байка — лёгкие обода, цепкие покрышки и неоновые стикеры. Перенастраивай подвеску, выбирай передачи и подчёркивай стиль шлемами. На высоких уровнях реалистичная физика выключает поблажки: вес смещается, педаль цепляет камень, и только точный тайминг спасает от падения. Соревнуйся на онлайн-табло, сохраняй реплеи, делись маршрутами с друзьями и возвращайся, чтобы взять золото на самой зубастой трассе.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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