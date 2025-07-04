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Car Driving Simulator Highway (Мод меню)

Car Driving Simulator Highway (Мод меню) v1.0.5

Стремительный экшен на шоссе где скорость — твой главный союзник

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Moruza Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 01:35
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

Car Driving Simulator Highway погружает тебя в мир экстремального вождения, где ты садишься за руль мощных автомобилей и мчишься по бескрайним шоссе, наполненным бесконечными пробками и опасностями. Задача проста — пройти максимально быстро, избегая столкновений и справляясь с интенсивным потоком других транспортных средств. На пути тебе предстоит не только маневрировать между машинами, но и решать, когда лучше ускориться, а когда притормозить, чтобы избежать аварии. Каждый момент требует высокой концентрации, а также быстрой реакции, чтобы успевать обгонять на высоких скоростях.


Игра ставит перед тобой реальные вызовы, тренируя твои рефлексы до предела. С каждым новым уровнем дорожная ситуация становится сложнее, а время на маневры — короче. Уворачиваться от машин, прокачивать свои навыки и проходить сложные маршруты — вот что делает Car Driving Simulator Highway уникальным и захватывающим симулятором. Наслаждайся адреналином, почувствуй себя настоящим гонщиком, который может справиться с любой дорожной ситуацией, и докажи, что твои рефлексы на высоте!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченные драгоценные камни
  • Разблокировать все машины

Примечание:

— После входа в игру включите все кнопки и нажмите один раз на настройки, затем вернитесь назад.

— Вы увидите, что теперь у вас неограниченное количество денег и все машины разблокированы.

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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