Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы) v1.0.0
Обгоняй на грани — почувствуй настоящий мотоэкстрим
Pro Moto – Close Overtaking — это гонка нового поколения, в которой ты сядешь за руль мощного байка и рванёшь по бесконечным трассам на пределе скорости. Захватывающий вид от первого лица, реалистичное поведение транспорта, плотный трафик и бонусы за «опасный обгон» заставят тебя держать обороты — и дыхание — на максимум. Каждый манёвр важен: чем ближе ты проходишь к другим машинам, тем больше очков и адреналина. Здесь побеждают те, кто рискует — и контролирует риск.
Открывай новые мотоциклы в изысканном гараже, где можно менять всё — от внешнего вида до характеристик. Настрой свою технику под себя, прокачивай максимальную скорость, манёвренность и стиль. Каждая трасса — это новая проверка твоих рефлексов и инстинктов. Pro Moto – Close Overtaking идеально подойдёт тем, кто ищет быструю, яркую и бескомпромиссную гоночную игру с упором на манёвры, реализм и удовольствие от опасных моментов. Пристегнись — будет жарко.
Без рекламы
Скачать Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.