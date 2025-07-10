android-1.ru / Игры / Гонки / Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы)
Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы)

Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы) v1.0.0

Обгоняй на грани — почувствуй настоящий мотоэкстрим

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Violetta
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 14:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 502 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Описание

Pro Moto – Close Overtaking — это гонка нового поколения, в которой ты сядешь за руль мощного байка и рванёшь по бесконечным трассам на пределе скорости. Захватывающий вид от первого лица, реалистичное поведение транспорта, плотный трафик и бонусы за «опасный обгон» заставят тебя держать обороты — и дыхание — на максимум. Каждый манёвр важен: чем ближе ты проходишь к другим машинам, тем больше очков и адреналина. Здесь побеждают те, кто рискует — и контролирует риск.


Открывай новые мотоциклы в изысканном гараже, где можно менять всё — от внешнего вида до характеристик. Настрой свою технику под себя, прокачивай максимальную скорость, манёвренность и стиль. Каждая трасса — это новая проверка твоих рефлексов и инстинктов. Pro Moto – Close Overtaking идеально подойдёт тем, кто ищет быструю, яркую и бескомпромиссную гоночную игру с упором на манёвры, реализм и удовольствие от опасных моментов. Пристегнись — будет жарко.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомление в Telegram без лишнего спама.
Скачать из Google Play
Скачать Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы) 502 Мб Ссылка 2 502 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Moto Rider: Traffic Highway (Мод, Много денег)
Moto Rider: Traffic Highway (Мод, Много денег)
Version: 1.0.5
Car Driving Simulator Highway (Мод меню)
Car Driving Simulator Highway (Мод меню)
Version: 1.0.5
BMX Riding : Offroad Simulator
BMX Riding : Offroad Simulator
Version: 1.0
Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки)
Wheelie Life 3 (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.4
Shine Runner (Мод, Без рекламы)
Shine Runner (Мод, Без рекламы)
Version: 1.5.1
Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег)
Real Moto Driving Racing World (Мод, Много денег)
Version: 1.3.1
Rushway Racer (Мод Меню)
Rushway Racer (Мод Меню)
Version: 1.0
Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы)
Ice Road Truck Parking Sim (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1

Отзывы о Pro Moto - Close Overtaking (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив