Описание

Pro Moto – Close Overtaking — это гонка нового поколения, в которой ты сядешь за руль мощного байка и рванёшь по бесконечным трассам на пределе скорости. Захватывающий вид от первого лица, реалистичное поведение транспорта, плотный трафик и бонусы за «опасный обгон» заставят тебя держать обороты — и дыхание — на максимум. Каждый манёвр важен: чем ближе ты проходишь к другим машинам, тем больше очков и адреналина. Здесь побеждают те, кто рискует — и контролирует риск.





Открывай новые мотоциклы в изысканном гараже, где можно менять всё — от внешнего вида до характеристик. Настрой свою технику под себя, прокачивай максимальную скорость, манёвренность и стиль. Каждая трасса — это новая проверка твоих рефлексов и инстинктов. Pro Moto – Close Overtaking идеально подойдёт тем, кто ищет быструю, яркую и бескомпромиссную гоночную игру с упором на манёвры, реализм и удовольствие от опасных моментов. Пристегнись — будет жарко.