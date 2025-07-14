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ATV Racing Fury: Offroad 2025

ATV Racing Fury: Offroad 2025 v1.0.0

Грязь трюки и скорость — внедорожные гонки на пределе возможностей

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ample Games - Publishing
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 15:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

ATV Racing Fury: Offroad 2025 — это мощная гоночная аркада, где ты мчишься на квадроцикле по самым жёстким трассам: грязь, пустыни, горные серпантины и экстремальные тропы ждут тебя. Здесь важны не только скорость, но и ловкость — выполняй трюки в воздухе, цепляй рампы и используй рельеф, чтобы ускоряться. От первого старта до последнего финиша — каждое задание наполнено адреналином, скоростью и зрелищем. Покажи, кто тут настоящий мастер оффроуда!


Игра подходит и для одиночных заездов, и для соревнований с соперниками. Прыжки, виражи, сальто и безумные заносы проверят твои рефлексы и реакцию, а победа зависит от каждой секунды. Уровни становятся сложнее, появляются новые трассы, улучшения и возможности кастомизации квадроцикла. Прокатись по будущему бездорожья и не забудь пристегнуть ремень — это не прогулка, это гонка за выживание и победу. ATV Racing Fury — когда хочется скорости, грязи и драйва одновременно.


Информация о модах

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Скачать ATV Racing Fury: Offroad 2025 150 Мб Ссылка 2 150 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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