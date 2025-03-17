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Car Crash Royale (Мод, Unlocked)

Car Crash Royale (Мод, Unlocked) 3.0.95

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Версия:
3.0.95
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Studio WW Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 481 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
225
Скриншоты
Описание

Приветствую вас в мире максимально реалистичного разрушения транспортных средств с Car Crash Royale! В этой захватывающей игре вы сможете разбивать и уничтожать широкий спектр автомобилей - от классических советских машин до современных суперкаров.


Физика в игре точно имитирует сминание и разрушение реального мира. При столкновениях детали автомобилей разлетаются в разные стороны, заполняя обширное и богатое деталями пространство. Проходите разнообразные испытания и миссии, открывая новые транспортные средства, которые готовы подвергнуться разрушению.


Наслаждайтесь различными ракурсами камеры, позволяющими рассмотреть разрушения с близкого расстояния, запечатлеть крошащийся металл и летящие обломки. Кроме того, широкие возможности персонализации позволят вам занять место водителя и создать уникальный стиль.


Информация о модах

Разблокированы все автомобили

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 Теги темы: Unlocked

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