Приветствую вас в мире максимально реалистичного разрушения транспортных средств с Car Crash Royale! В этой захватывающей игре вы сможете разбивать и уничтожать широкий спектр автомобилей - от классических советских машин до современных суперкаров.
Физика в игре точно имитирует сминание и разрушение реального мира. При столкновениях детали автомобилей разлетаются в разные стороны, заполняя обширное и богатое деталями пространство. Проходите разнообразные испытания и миссии, открывая новые транспортные средства, которые готовы подвергнуться разрушению.
Наслаждайтесь различными ракурсами камеры, позволяющими рассмотреть разрушения с близкого расстояния, запечатлеть крошащийся металл и летящие обломки. Кроме того, широкие возможности персонализации позволят вам занять место водителя и создать уникальный стиль.
Разблокированы все автомобили
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