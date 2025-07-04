Описание

Fastlane: Road to Revenge - непревзойденная гоночная игра, которая удивит вас своими возможностями. Примите участие в ней, чтобы не отстать от событий и позволить другим насладиться вашим уникальным вождением. Всаживайтесь за руль своего автомобиля и мчите по разнообразным поверхностям. Чем быстрее вы финишируете в гонке, тем больше шансов на первое место и завоевание трофея. Если вы сумеете обойти всех соперников и стать "человеком в капюшоне", победа будет в ваших руках, и вы сможете осуществить мести, прокатившись по ужасающим дорогам в глуши.