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Fastlane: Дорога Мести (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки)

Fastlane: Дорога Мести (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) v1.49.1.13

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Версия:
1.49.1.13
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Space Ape
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 14:49
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 456
Описание

Fastlane: Road to Revenge - непревзойденная гоночная игра, которая удивит вас своими возможностями. Примите участие в ней, чтобы не отстать от событий и позволить другим насладиться вашим уникальным вождением. Всаживайтесь за руль своего автомобиля и мчите по разнообразным поверхностям. Чем быстрее вы финишируете в гонке, тем больше шансов на первое место и завоевание трофея. Если вы сумеете обойти всех соперников и стать "человеком в капюшоне", победа будет в ваших руках, и вы сможете осуществить мести, прокатившись по ужасающим дорогам в глуши.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Ресурсы Не уменьшаются
  • Никаких препятствий **//** Даже если препятствия появятся, вам не причинят вреда
  • Никаких дорожных столкновений
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 Теги темы: Бесплатные покупки, Unlocked

Скачать Fastlane: Дорога Мести (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) v1.49.1.13 MOD APK

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Скачать Fastlane: Дорога Мести (Мод, Unlocked/Бесплатные покупки) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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