Top Speed: Скоростные гонки и дрэг-рейсинг (Мод, бесплатные покупки) 1.44.03
Top Speed: Drag & Fast Racing - это захватывающая мобильная игра, которая придется по вкусу поклонникам драг-рейсинга. В этой игре вам предоставляется возможность окунуться в мир абсолютной скорости и улучшения автомобилей. Основной акцент игры - это драг-рейсинг, где вашей главной целью является разгонять ваш автомобиль на максимальную скорость на прямой дороге. Вам нужно метко переключать передачи и использовать нитроускорение, чтобы обогнать соперников и финишировать первым. В игре предоставляется множество автомобилей, которые вы можете улучшать и настраивать.
Вы можете улучшать двигатели, трансмиссию, подвеску и другие компоненты, чтобы добиться максимальной производительности. В Top Speed: Drag & Fast Racing есть несколько режимов игры, включая кампанию, где вы можете соревноваться и выполнять различные задания, а также многопользовательский режим, где вы можете соревноваться с другими игроками онлайн. Игра предлагает разнообразные испытания и мероприятия, которые позволят вам заработать награды и опыт, чтобы стать лучшим в мире драг-рейсинга.Top Speed: Drag & Fast Racing - это отличная игра для тех, кто ищет адреналин и скорость на своем мобильном устройстве. Она предоставляет увлекательный игровой процесс и множество возможностей для улучшения автомобилей.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное золото
- Неограниченное серебро
- Бесконечные деньги
- Неограниченный против
- Уровень
**Активировать на начальном экране.**
MOD V2 Серебро и золото увеличиваются при их расходовании!
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