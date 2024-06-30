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Top Speed: Скоростные гонки и дрэг-рейсинг (Мод, бесплатные покупки)

Top Speed: Скоростные гонки и дрэг-рейсинг (Мод, бесплатные покупки) 1.44.03

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Скачать (83 Мб)
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Версия:
1.44.03
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
T-Bull
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 271

Top Speed: Drag & Fast Racing - это захватывающая мобильная игра, которая придется по вкусу поклонникам драг-рейсинга. В этой игре вам предоставляется возможность окунуться в мир абсолютной скорости и улучшения автомобилей. Основной акцент игры - это драг-рейсинг, где вашей главной целью является разгонять ваш автомобиль на максимальную скорость на прямой дороге. Вам нужно метко переключать передачи и использовать нитроускорение, чтобы обогнать соперников и финишировать первым. В игре предоставляется множество автомобилей, которые вы можете улучшать и настраивать.


Вы можете улучшать двигатели, трансмиссию, подвеску и другие компоненты, чтобы добиться максимальной производительности. В Top Speed: Drag & Fast Racing есть несколько режимов игры, включая кампанию, где вы можете соревноваться и выполнять различные задания, а также многопользовательский режим, где вы можете соревноваться с другими игроками онлайн. Игра предлагает разнообразные испытания и мероприятия, которые позволят вам заработать награды и опыт, чтобы стать лучшим в мире драг-рейсинга.Top Speed: Drag & Fast Racing - это отличная игра для тех, кто ищет адреналин и скорость на своем мобильном устройстве. Она предоставляет увлекательный игровой процесс и множество возможностей для улучшения автомобилей.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное серебро
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченный против
  • Уровень

**Активировать на начальном экране.**


MOD V2

  • Серебро и золото увеличиваются при их расходовании!



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Скачать Top Speed: Скоростные гонки и дрэг-рейсинг (Мод, бесплатные покупки) 1.44.03 взлом

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MOD V1 83 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 83 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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