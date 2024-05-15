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Rumble Racing Star (Мод, Режим бога)

Rumble Racing Star (Мод, Режим бога) 1.1.7

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Версия:
1.1.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Delabs
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 850 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
150

Когда вы запускаете Rumble Racing Star, вас ожидает не просто гоночное приключение, а настоящий калейдоскоп ярких эмоций и динамичных сражений на трассе. Каждый персонаж в игре обладает своим уникальным характером и особенностями, что делает выбор гонщика важным этапом перед началом гонки.


Одним из ключевых элементов успеха в "Rumble Racing Star" является не только умение быстро и ловко управлять картом, но и тактический подход к использованию вооружения и специальных способностей. Не забывайте собирать призы и награды, которые помогут вам улучшить вашего гонщика и его транспортное средство, делая его еще более мощным и адаптированным к особенностям трассы.


Кроме того, она предлагает разнообразные режимы игры, позволяющие насладиться гонками как в одиночку, так и в сетевом режиме с друзьями. Это отличный способ провести время и соревноваться с другими игроками, демонстрируя свои навыки и умения на трассе.


Скриншоты

Информация о модах

Мод Бога, Призрак

 Теги темы: Режим бога

Скачать Rumble Racing Star (Мод, Режим бога) 1.1.7 взлом

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Скачать Rumble Racing Star (Мод, Режим бога) 850 Мб Ссылка 2 850 Мб

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