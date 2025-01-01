Описание

Escape Challenge: Survival Run — это динамичный экшен на выживание, где каждое движение может стать последним. Ты — заключённый в тюрьме строгого режима, окружённой ловушками, лазерами и непробиваемой охранной системой. Единственный шанс выжить — бежать. И не просто быстро, а умно: здесь недостаточно скорости, нужна реакция, инстинкт и холодная голова.





Каждый уровень — это новая смертельная головоломка с ловушками, пропастями и системами безопасности, которые не прощают ошибок. В Escape Challenge ты постоянно на грани, где одна секунда решает всё. Прыгай, уворачивайся, действуй — и не оборачивайся назад. Здесь выживает только тот, кто всегда на шаг впереди.