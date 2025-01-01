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Escape Challenge: Survival Run (Мод, Без рекламы)

Escape Challenge: Survival Run 1.0.0

Без рекламы

Здесь не дают второй попытки — только побег или конец
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Reed Been
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Escape Challenge: Survival Run — это динамичный экшен на выживание, где каждое движение может стать последним. Ты — заключённый в тюрьме строгого режима, окружённой ловушками, лазерами и непробиваемой охранной системой. Единственный шанс выжить — бежать. И не просто быстро, а умно: здесь недостаточно скорости, нужна реакция, инстинкт и холодная голова.


Каждый уровень — это новая смертельная головоломка с ловушками, пропастями и системами безопасности, которые не прощают ошибок. В Escape Challenge ты постоянно на грани, где одна секунда решает всё. Прыгай, уворачивайся, действуй — и не оборачивайся назад. Здесь выживает только тот, кто всегда на шаг впереди.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Escape Challenge: Survival Run (Мод, Без рекламы) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб
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