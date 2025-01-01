Escape Challenge: Survival Run 1.0.0
Здесь не дают второй попытки — только побег или конец
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Reed Been
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Escape Challenge: Survival Run — это динамичный экшен на выживание, где каждое движение может стать последним. Ты — заключённый в тюрьме строгого режима, окружённой ловушками, лазерами и непробиваемой охранной системой. Единственный шанс выжить — бежать. И не просто быстро, а умно: здесь недостаточно скорости, нужна реакция, инстинкт и холодная голова.
Каждый уровень — это новая смертельная головоломка с ловушками, пропастями и системами безопасности, которые не прощают ошибок. В Escape Challenge ты постоянно на грани, где одна секунда решает всё. Прыгай, уворачивайся, действуй — и не оборачивайся назад. Здесь выживает только тот, кто всегда на шаг впереди.
Информация о модах
Взлом скорости, без рекламы.
Показать полностью
Скачать Escape Challenge: Survival Run (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Скачать Escape Challenge: Survival Run (Мод, Без рекламы) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer