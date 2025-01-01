Space Rovers 1.0.0
На Марсе нет дорог — только ты, гравитация и грузы, которые нужно доставить
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Mewton Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
Space Rovers — это инженерный симулятор с упором на строительство и физику, где ты создаёшь собственные марсоходы и осваиваешь логистику в условиях чужой, суровой планеты. Постройка, доставка и выживание на Красной планете — вот твоя миссия. Каждый маршрут — это вызов, а каждый поворот — проверка на прочность как машины, так и твоей смекалки.
Собирай транспорт из различных модулей, колёс и блоков, экспериментируй с дизайном и адаптируйся к меняющемуся ландшафту. Песчаные бури, острые скалы и нестабильные поверхности — всё это требует точного расчёта и продуманной конструкции. В Space Rovers ты не просто едешь — ты планируешь, собираешь, пробуешь и совершенствуешь. Инженерия здесь — не опция, а путь к выживанию и успеху.
Информация о модах
Без рекламы
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