Описание

Space Rovers — это инженерный симулятор с упором на строительство и физику, где ты создаёшь собственные марсоходы и осваиваешь логистику в условиях чужой, суровой планеты. Постройка, доставка и выживание на Красной планете — вот твоя миссия. Каждый маршрут — это вызов, а каждый поворот — проверка на прочность как машины, так и твоей смекалки.





Собирай транспорт из различных модулей, колёс и блоков, экспериментируй с дизайном и адаптируйся к меняющемуся ландшафту. Песчаные бури, острые скалы и нестабильные поверхности — всё это требует точного расчёта и продуманной конструкции. В Space Rovers ты не просто едешь — ты планируешь, собираешь, пробуешь и совершенствуешь. Инженерия здесь — не опция, а путь к выживанию и успеху.