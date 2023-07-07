Rampage Little Shrimp – это ролевая игра с захватывающей историей о маленькой креветке, которая несмотря на свой незначительный размер, обладает огромной силой и мастерством в боевых искусствах. В этом мире, наполненном хаосом и конфликтами, каждый шаг может стать решающим на пути к вершинам славы или бездне поражения. Ваш персонаж начинает свое путешествие в просторах рек и озер, но по мере прохождения он будет погружаться в более глубокие и темные уголки мира, где силы зла и коррупции царят безраздельно.
В игре представлены сотни различных техник и комбинаций, которые можно освоить и применять в схватках с врагами. Пользователи могут выбирать стиль боя, который подходит их персонажу, и развивать его, собирая опыт и специальные предметы, усиливающие способности креветки. Каждый выбор в игре имеет значение, и только от игроков зависит, станут ли они защитниками слабых или безжалостными завоевателями.
Система прокачки персонажа дает возможность улучшать не только физические характеристики, но и ментальные способности, такие как сосредоточение и воля, что критически важно для выполнения сложных заданий и одержания побед в сражениях. Сложные сюжетные арки заставляют игроков не просто следовать заданиям, но и принимать моральные решения, которые влияют на исход истории.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Множитель защиты
4. Режим бога
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