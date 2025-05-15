Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды) 2.9.0.0
Вы ищете игру, в которой вы можете вести свой собственный бизнес и накопить состояние, которое довольно значительно? Money Print Idle - это тонкий ответ на все ваши проблемы. В этой увлекательной мобильной игре у вас будет возможность управлять своим собственным заводом по производству валюты. Когда ваша компания расширяется, вы можете улучшить свой денежный поток, инвестируя в лучшее оборудование и нанимая дополнительных работников. В этом посте мы обсудим элементы, способствующие веселому и увлекательному характеру этой игры.
Одна из лучших особенностей Money Print Idle заключается в том, что это игра в режиме ожидания в значительной степени. Тогда вам не обязательно играть в нее все время. Вы все еще можете зарабатывать деньги в игре, даже если решите не играть в нее. Даже когда вы не используете свой телефон, вы можете отслеживать увеличение своего благосостояния благодаря функции Idle Bank. Использование этой функции не потребует много работы с вашей стороны, но она все равно позволит вам генерировать деньги.
Меню Мод
Неограниченные деньги*
Установить скорость игрока
Удалить рекламу
Примечание: получите немного, чтобы увидеть неограниченные деньги.
Скачать Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды) v2.9.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.