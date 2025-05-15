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Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды)

Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды) 2.9.0.0

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Версия:
2.9.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CrazyLabs LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 485
Скриншоты
Описание

Вы ищете игру, в которой вы можете вести свой собственный бизнес и накопить состояние, которое довольно значительно? Money Print Idle - это тонкий ответ на все ваши проблемы. В этой увлекательной мобильной игре у вас будет возможность управлять своим собственным заводом по производству валюты. Когда ваша компания расширяется, вы можете улучшить свой денежный поток, инвестируя в лучшее оборудование и нанимая дополнительных работников. В этом посте мы обсудим элементы, способствующие веселому и увлекательному характеру этой игры.


Одна из лучших особенностей Money Print Idle заключается в том, что это игра в режиме ожидания в значительной степени. Тогда вам не обязательно играть в нее все время. Вы все еще можете зарабатывать деньги в игре, даже если решите не играть в нее. Даже когда вы не используете свой телефон, вы можете отслеживать увеличение своего благосостояния благодаря функции Idle Bank. Использование этой функции не потребует много работы с вашей стороны, но она все равно позволит вам генерировать деньги.


Информация о модах

Меню Мод

Неограниченные деньги*

Установить скорость игрока

Удалить рекламу

Примечание:  получите немного, чтобы увидеть неограниченные деньги.

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды) v2.9.0.0 MOD APK

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Скачать Денежная фабрика (Мод, Бесплатные награды) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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