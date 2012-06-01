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Нифельхейм: выживание викингов (Мод, Много денег)

Нифельхейм: выживание викингов (Мод, Много денег) 1.6.12

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Версия:
1.6.12
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Ellada Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 637

Niffelheim - это захватывающая игра в жанре экшн, действие которой разворачивается в эпоху великих воинов-викингов. В этой игре игроки отправляются в увлекательное путешествие в мрачные и опасные глубины самого нижнего подземелья земли. Главный герой, викинг, оказавшийся заблокированным в мире мертвых после падения на поле битвы, должен найти выход из этой мистической неразберихи.


Основной характеристикой Niffelheim является динамичный игровой процесс, который включает в себя ежедневные сражения и борьбу за выживание. Викинги, попавшие в это загадочное подземелье, сталкиваются с разнообразными опасностями и врагами, и им приходится использовать всю свою силу и мастерство, чтобы остаться в живых.


В игре Niffelheim викинги обладают впечатляющей силой и могут использовать разнообразное оружие, которое было тщательно воссоздано и моделировано. Это позволяет игрокам сражаться с противниками в увлекательных и динамичных боях. Это не только захватывающая и веселая игра, но и увлекательное путешествие в мир викингов, где вы можете ощутить атмосферу древних легенд и сражений за выживание. Станьте викингом и помогите главному герою найти путь из этого загадочного и опасного мира мертвых.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Много денег
  • Нет голода (отображается как ноль, но не уменьшается Hp)
  • Приобретенная премия
  • Рекламы нет


Android 9 + минимум для игры.

Рекомендовать эмуляторы «MuMuplayer android 11 или «Nox Emulator 9» 64 Bits

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Нифельхейм: выживание викингов (Мод, Много денег) 1.6.12 взлом

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Скачать Нифельхейм: выживание викингов (Мод, Много денег) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

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Отзывы о Нифельхейм: выживание викингов (Мод, Много денег)


Комментарии (6)
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Vladimir
Vladimir 29 сентября 2023 01:29
Действительно !А что с модом ?Крафт не работает ,крафтишь а в инвентаре не отображается .Можно это както исправить,спасибо!
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 сентября 2023 20:48
Кузури,
Спасибо за отзыв!
+1
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Кузури
Кузури 6 сентября 2023 20:02
Всегда качаю с этого сайта.
Всё в порядке.
Не вирусов,нечего.
Бывают огрехи в апк или кеше,но чаще всего быстро исправляют.
Спасибо ребята .
Удачи и дальнейшем
+2
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Гость Сергей
Гость Сергей 29 апреля 2023 19:10
Гость Леон,
Mod не работает, на этом сайте Я заметил много чего не работает
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 марта 2023 23:54
Гость Леон, Если не работает у вас, то не значит что не работает у всех :(
-2
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Гость Леон
Гость Леон 25 марта 2023 23:18
Нету ни голода(хп уменьшается при 0), нету ни много золота, нету премиума и нету бессмертия, есть лишь тупой враг и всё на этом, не совпадает ваш мод с описанием мода к данной игре, зачем же обманывать людей не понимаю, написали бы просто тупой враг и всё, а так сайт днище не собираюсь скачивать что либо у вас, делайте хорошие моды и с точным описанием а не вот это всё и в остальных играх такая же дичь, проверяйте моды перед тем как выкладывать на сайт, удачи
+6
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