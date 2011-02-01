android-1.ru / Игры / Казуальные / DNADino (Мод, Бесплатные награды)
DNADino (Мод, Бесплатные награды)

DNADino (Мод, Бесплатные награды) 0.3.2

Исследуйте историю создания динозавров и сражайтесь в роли призывателя
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
468
Скриншоты
Описание

DNADino разрабатывает квест, чтобы объединить динозавров и сразиться, чтобы найти талантливого призывателя. Вы испытаете историю в большом пространстве. Совершите путешествие в прошлое, чтобы узнать, как были созданы гигантские воины. Технология объединения ДНК будет использована для улучшения видов динозавров. Вы определите их силу, потому что это задача призывателя. Место вашей миссии — остров с множеством типов местности. Система использует эффекты плавного движения, чтобы представить битву между воинами. Вы получите награду, если созданный вами динозавр победит. Кроме того, вам придется снова принять вызов, если он провалится.


Действия по сопоставлению ДНК происходят в зависимости от запроса игрока. DNADino перемещает вас в новое пространство для удобства разведения. В лаборатории будут все необходимые элементы для формирования бессмертного монстра. Синяя стрелка представляет скорость роста организма, а кулаки имитируют силу атак. Значок сердца будет элементом, способствующим сохранению жизни в бою. Вы можете увеличить силу и скорость передвижения при выборе остальных элементов. Все можно свободно комбинировать в соответствии с формулой, чтобы создать воина, которого вы желаете. Однако количество бусин на цепь ДНК было ограничено. Игрокам придется принимать непростые решения, участвуя в исследованиях новых пород динозавров.



Информация о модах

МОД 1

  • Вы можете получить бесплатные вещи, не просматривая рекламу.

МОД 2

  • Режим бога
  • Убить одним выстрелом
  • Удаленные объявления
Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать DNADino (Мод, Бесплатные награды) v0.3.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать DNADino (Мод, Бесплатные награды) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Crazy Tankio - final battle (Мод, Без рекламы)
Crazy Tankio - final battle (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.5
Total War Simulator (Мод, Много денег)
Total War Simulator (Мод, Много денег)
Version: 1.0.29
Witch Defense (Мод, Множитель опыта)
Witch Defense (Мод, Множитель опыта)
Version: 1.0.0132
Main Street Pets Village Town (Мод, Unlocked)
Main Street Pets Village Town (Мод, Unlocked)
Version: 2.7
Only Anime Girl Memory FanGame (Полная версия)
Only Anime Girl Memory FanGame (Полная версия)
Version: 1.0
Ascendant Slime (Мод, Без рекламы)
Ascendant Slime (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота)
Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота)
Version: 1.2.11
Progressbar95 казуальная игра (Мод. Много денег)
Progressbar95 казуальная игра (Мод. Много денег)
Version: 1.0500

Отзывы о DNADino (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив