Описание

DNADino разрабатывает квест, чтобы объединить динозавров и сразиться, чтобы найти талантливого призывателя. Вы испытаете историю в большом пространстве. Совершите путешествие в прошлое, чтобы узнать, как были созданы гигантские воины. Технология объединения ДНК будет использована для улучшения видов динозавров. Вы определите их силу, потому что это задача призывателя. Место вашей миссии — остров с множеством типов местности. Система использует эффекты плавного движения, чтобы представить битву между воинами. Вы получите награду, если созданный вами динозавр победит. Кроме того, вам придется снова принять вызов, если он провалится.





Действия по сопоставлению ДНК происходят в зависимости от запроса игрока. DNADino перемещает вас в новое пространство для удобства разведения. В лаборатории будут все необходимые элементы для формирования бессмертного монстра. Синяя стрелка представляет скорость роста организма, а кулаки имитируют силу атак. Значок сердца будет элементом, способствующим сохранению жизни в бою. Вы можете увеличить силу и скорость передвижения при выборе остальных элементов. Все можно свободно комбинировать в соответствии с формулой, чтобы создать воина, которого вы желаете. Однако количество бусин на цепь ДНК было ограничено. Игрокам придется принимать непростые решения, участвуя в исследованиях новых пород динозавров.



