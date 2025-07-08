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Progressbar95 казуальная игра (Мод. Много денег)

Progressbar95 казуальная игра (Мод. Много денег) v1.0800

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8
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Версия:
1.0800
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Spooky House Studios UG (haftungsbeschraenkt)
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 185
Описание

Прогрессбар95 - это не просто игра, это возвращение в золотую эру компьютеров! Представьте: у вас под рукой компьютер, который выглядит так, будто его запустили в 90-х годах. В этой уникальной игре-симуляторе вы будете погружены в атмосферу старых операционных систем, запоминающихся звуков и знакомых интерфейсов.


Прогрессбар95 предлагает вам почувствовать себя как дома во времена, когда все было проще и более прямолинейно. Открывайте файлы, запускайте программы, играйте в мини-игры, прокачивайте ваш "компьютер" и наслаждайтесь воспоминаниями об исчезнувших днях.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Progressbar95 казуальная игра (Мод. Много денег) v1.0800 MOD APK

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Скачать Progressbar95 казуальная игра (Мод. Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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