Описание

Прогрессбар95 - это не просто игра, это возвращение в золотую эру компьютеров! Представьте: у вас под рукой компьютер, который выглядит так, будто его запустили в 90-х годах. В этой уникальной игре-симуляторе вы будете погружены в атмосферу старых операционных систем, запоминающихся звуков и знакомых интерфейсов.





Прогрессбар95 предлагает вам почувствовать себя как дома во времена, когда все было проще и более прямолинейно. Открывайте файлы, запускайте программы, играйте в мини-игры, прокачивайте ваш "компьютер" и наслаждайтесь воспоминаниями об исчезнувших днях.