Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота) 1.3.1
Sword Clicker: Idle Clicker - это прекрасный выбор для любителей игр-кликеров. Она привлекает своей простотой в использовании, а также возможностью быстрого развития вашего меча всего несколькими кликами. Это способствует высокому уровню участия игрока и поддерживает интерес к игре.
В этой игре вы можете улучшать свой меч и сражаться с различными монстрами, за что получаете награды. Постепенное улучшение оружия и победы над врагами поддерживают динамику игрового процесса, предлагая постоянный прогресс и достижения.
Благодаря механике «бездействия» игроки могут наслаждаться игрой даже в тех случаях, когда не активно участвуют в процессе. Это позволяет поддерживать интерес и мотивацию к развитию своего персонажа даже в периоды отсутствия активности.
1. Неограниченное количество золота
2. Неограниченное количество бриллиантов
*используйте их, даже если их недостаточно
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.