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Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота)

Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота) 1.3.1

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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Excellcube
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 12:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
435
Скриншоты
Описание

Sword Clicker: Idle Clicker - это прекрасный выбор для любителей игр-кликеров. Она привлекает своей простотой в использовании, а также возможностью быстрого развития вашего меча всего несколькими кликами. Это способствует высокому уровню участия игрока и поддерживает интерес к игре.


В этой игре вы можете улучшать свой меч и сражаться с различными монстрами, за что получаете награды. Постепенное улучшение оружия и победы над врагами поддерживают динамику игрового процесса, предлагая постоянный прогресс и достижения.


Благодаря механике «бездействия» игроки могут наслаждаться игрой даже в тех случаях, когда не активно участвуют в процессе. Это позволяет поддерживать интерес и мотивацию к развитию своего персонажа даже в периоды отсутствия активности.


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов

*используйте их, даже если их недостаточно

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 Теги темы: Много золота

Скачать Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота) v1.3.1 MOD APK

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Скачать Sword Clicker : Idle Clicker (Мод, Много золота) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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