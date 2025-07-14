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Horror Tale 2: Саманта (Мод, Бесплатные награды)

Horror Tale 2: Саманта (Мод, Бесплатные награды) v1.2.3

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Версия:
1.2.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Euphoria Horror Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:08
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 658
Описание

Horror Tale 2: Саманта предлагает уникальный опыт, который оставит вас в шоке. Если вам наскучили мрачные коридоры, подготовьтесь к насыщенному визуально ужасному фильму, который привносит яркие и приятные впечатления.


Главный герой попадает в ловушку похитителя, действующего в этом районе уже давно. Вам предстоит избавиться от этой угрозы. Игра полна головоломок, загадок и интересных находок, хранящих ценные секреты.


Вам поможет верная спутница - Долли, которая не только подскажет, что вас ждет в этой сказочной истории, но и поможет в решении головоломок. Это ваш шанс отправиться в захватывающее приключение с одной из лучших игр в жанре. Подготовьтесь к новым поворотам сюжета и захватывающей истории, которая заставит ваше сердце биться быстрее!


Информация о модах
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Игра входит в подборки:
Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Horror Tale 2: Саманта (Мод, Бесплатные награды) v1.2.3 MOD APK

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Скачать Horror Tale 2: Саманта (Мод, Бесплатные награды) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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