Описание

Horror Tale 2: Саманта предлагает уникальный опыт, который оставит вас в шоке. Если вам наскучили мрачные коридоры, подготовьтесь к насыщенному визуально ужасному фильму, который привносит яркие и приятные впечатления.





Главный герой попадает в ловушку похитителя, действующего в этом районе уже давно. Вам предстоит избавиться от этой угрозы. Игра полна головоломок, загадок и интересных находок, хранящих ценные секреты.





Вам поможет верная спутница - Долли, которая не только подскажет, что вас ждет в этой сказочной истории, но и поможет в решении головоломок. Это ваш шанс отправиться в захватывающее приключение с одной из лучших игр в жанре. Подготовьтесь к новым поворотам сюжета и захватывающей истории, которая заставит ваше сердце биться быстрее!