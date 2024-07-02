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FINAL FANTASY IX for Android (Встроенный кэш)

FINAL FANTASY IX for Android (Встроенный кэш) 1.5.3

16
3
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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SQUARE ENIX Co., Ltd.
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37 982

Серия Final Fantasy, созданная SQUARE ENIX, - одна из лучших серий JRPG всех времен. Во всех играх они добились большого успеха и стали одним из монументальных лиц этой серии. В этой серии одной из самых популярных игр, вероятно, является FINAL FANTASY IX  - последняя игра для Sony PlayStation. Возможно, потому, что это девятая и последняя часть, она вызывает интерес у многих игроков по всему миру. Не разочаровывайте игрока; эта игра получила очень высокую оценку как игроков, так и экспертов. Эта игра положила конец старой эпохе и открыла новую книжную страницу для выпуска новых игр. Если игрокам не нужно играть в эту игру, сейчас это лучшая возможность, потому что она доступна на мобильной платформе для игроков.


История игры начинается с изображения королевы Александрии, которую Гарнет только что проснулась после сна, чтобы начать новый день. Но этот сон не похож на другие вещи, потому что ей приснился кошмар, пока она спала. Когда просыпается, сюда приезжала работать труппа Тантала на космическом корабле Prima Vista из Королевства Линдблюм. Скоро Гранат исполнилось 16 лет, поэтому она решила нанять эту труппу, чтобы выступить в свой день рождения. Тантал - это не труппа, а группа бандитов, желающих использовать эту возможность, чтобы ее похитить. Однако она предвидит это и намеренно позволяет Зидану (главному герою) захватить ее, чтобы добраться до Королевства Линдблюм.




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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать FINAL FANTASY IX for Android (Встроенный кэш) 1.5.3 взлом

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Скачать FINAL FANTASY IX for Android (Встроенный кэш) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб

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