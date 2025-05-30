Smartphone Tycoon 2 (Мод, Много денег) 3.2.1
Smartphone Tycoon 2 - погружает игроков в мир мобильных технологий, где каждый может испытать свои силы в роли создателя и управляющего собственной компанией по производству смартфонов. Это игра-симулятор, которая дает игрокам полную свободу действий и творчества в процессе разработки и продажи мобильных устройств.
Игроки начинают с создания своего стартапа, постепенно расширяя его до международной корпорации. В "Smartphone Tycoon 2" представлена возможность проектирования смартфонов с самого начала: от выбора компонентов до дизайна корпуса и интерфейса операционной системы. Вы можете выбирать характеристики аппаратной части, такие как процессор, камера, аккумулятор, а также разрабатывать программное обеспечение, оптимизировать операционную систему и добавлять уникальные функции в свой продукт.
Игра также имитирует реальные рыночные процессы, включая конкуренцию, спрос и предложение, а также маркетинг и рекламные кампании, которые помогут продвинуть ваш продукт. Игрокам придется учитывать множество факторов, чтобы их смартфоны привлекли внимание покупателей и получили хорошие отзывы критиков.
Много денег
Скачать Smartphone Tycoon 2 (Мод, Много денег) v3.2.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.