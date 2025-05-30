Описание

Smartphone Tycoon 2 - погружает игроков в мир мобильных технологий, где каждый может испытать свои силы в роли создателя и управляющего собственной компанией по производству смартфонов. Это игра-симулятор, которая дает игрокам полную свободу действий и творчества в процессе разработки и продажи мобильных устройств.





Игроки начинают с создания своего стартапа, постепенно расширяя его до международной корпорации. В "Smartphone Tycoon 2" представлена возможность проектирования смартфонов с самого начала: от выбора компонентов до дизайна корпуса и интерфейса операционной системы. Вы можете выбирать характеристики аппаратной части, такие как процессор, камера, аккумулятор, а также разрабатывать программное обеспечение, оптимизировать операционную систему и добавлять уникальные функции в свой продукт.





Игра также имитирует реальные рыночные процессы, включая конкуренцию, спрос и предложение, а также маркетинг и рекламные кампании, которые помогут продвинуть ваш продукт. Игрокам придется учитывать множество факторов, чтобы их смартфоны привлекли внимание покупателей и получили хорошие отзывы критиков.



