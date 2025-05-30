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Smartphone Tycoon 2 (Мод, Много денег)

Smartphone Tycoon 2 (Мод, Много денег) 3.2.1

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Версия:
3.2.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Roastery Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 19:30
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 943
Скриншоты
Описание

Smartphone Tycoon 2 - погружает игроков в мир мобильных технологий, где каждый может испытать свои силы в роли создателя и управляющего собственной компанией по производству смартфонов. Это игра-симулятор, которая дает игрокам полную свободу действий и творчества в процессе разработки и продажи мобильных устройств.


Игроки начинают с создания своего стартапа, постепенно расширяя его до международной корпорации. В "Smartphone Tycoon 2" представлена возможность проектирования смартфонов с самого начала: от выбора компонентов до дизайна корпуса и интерфейса операционной системы. Вы можете выбирать характеристики аппаратной части, такие как процессор, камера, аккумулятор, а также разрабатывать программное обеспечение, оптимизировать операционную систему и добавлять уникальные функции в свой продукт.


Игра также имитирует реальные рыночные процессы, включая конкуренцию, спрос и предложение, а также маркетинг и рекламные кампании, которые помогут продвинуть ваш продукт. Игрокам придется учитывать множество факторов, чтобы их смартфоны привлекли внимание покупателей и получили хорошие отзывы критиков.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Smartphone Tycoon 2 (Мод, Много денег) v3.2.1 MOD APK

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Скачать Smartphone Tycoon 2 (Мод, Много денег) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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