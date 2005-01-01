Версия:
0.55
Требования:
Android 9
Разработчик:
Superlink
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
315
Описание
Strongest Knight: Idle PVP — это захватывающая игра, в которой вам предстоит стать владельцем самого сильного рыцаря и пройти через бесконечные сражения в PVP-режиме. В этой игре вы будете сражаться с другими рыцарями, обучать и улучшать своего героя, чтобы достигать все более высоких рангов и становиться непревзойденным воином.
С каждой победой ваш рыцарь становится сильнее, а каждый бой — более напряженным. Если вы хотите испытать свои силы в режиме PVP и стать настоящим мастером рыцарских сражений, Strongest Knight — это игра для вас!
Информация о модах
МОД МЕНЮ
Глобальный множитель скорости
Получайте награды без рекламы
Показать полностью
Скачать Strongest Knight : Idle PVP (Мод Меню) v0.55 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer