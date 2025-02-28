android-1.ru / Игры / Симуляторы / GuanYu Idle (Мод Меню)
GuanYu Idle (Мод Меню)

GuanYu Idle (Мод Меню) 5.150

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
5.150
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

GuanYu Idle — это увлекательная экшен-арена, в которой вы окунетесь в исторические события периода Троецарствия, играя за легендарных воинов и генералов. В этой игре вы берете на себя роль одного из могущественных бойцов, участвующих в одиночных или фракционных сражениях, где каждый шаг может привести к великой победе или поражению.


Цель игры — стать легендой, сражаясь на аренах и повышая уровень своего героя. Игра сочетает историческое повествование с захватывающими визуальными эффектами, что позволяет не только насладиться боевыми миссиями, но и узнать больше о событиях Троецарствия. В вашем распоряжении будет оружие и сотни генералов, с которыми можно расширять свою коллекцию и улучшать стратегию боя. Готовьтесь к эпическим сражениям, где каждый выбор будет важен на пути к вершине славы.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Неограниченное количество монет

Неограниченный драгоценный камень

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать GuanYu Idle (Мод Меню) v5.150 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать GuanYu Idle (Мод Меню) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Manage TCG Card Mart Simulator (Мод Меню)
Manage TCG Card Mart Simulator (Мод Меню)
Version: 2.4
Haze Reverb (Мод, Множитель скорости)
Haze Reverb (Мод, Множитель скорости)
Version: 1.0.3
Cozy Town: Build Explore Game (Мод, Много денег)
Cozy Town: Build Explore Game (Мод, Много денег)
Version: 2.0.0
Lunatic Love: Fantasy Otome (Мод меню)
Lunatic Love: Fantasy Otome (Мод меню)
Version: 1.0.5
My Superstore Simulator 3D (Мод Меню)
My Superstore Simulator 3D (Мод Меню)
Version: 1.14
Laundry Store Simulator (Мод, Много денег)
Laundry Store Simulator (Мод, Много денег)
Version: 4.3.2
Legend Of Ghost Slayer 2 Idle (Мод меню)
Legend Of Ghost Slayer 2 Idle (Мод меню)
Version: 1.59
Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню)
Grandzenka: Idle RPG (Мод Меню)
Version: 1.6.4

Отзывы о GuanYu Idle (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив