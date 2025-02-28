Описание

GuanYu Idle — это увлекательная экшен-арена, в которой вы окунетесь в исторические события периода Троецарствия, играя за легендарных воинов и генералов. В этой игре вы берете на себя роль одного из могущественных бойцов, участвующих в одиночных или фракционных сражениях, где каждый шаг может привести к великой победе или поражению.





Цель игры — стать легендой, сражаясь на аренах и повышая уровень своего героя. Игра сочетает историческое повествование с захватывающими визуальными эффектами, что позволяет не только насладиться боевыми миссиями, но и узнать больше о событиях Троецарствия. В вашем распоряжении будет оружие и сотни генералов, с которыми можно расширять свою коллекцию и улучшать стратегию боя. Готовьтесь к эпическим сражениям, где каждый выбор будет важен на пути к вершине славы.