GuanYu Idle — это увлекательная экшен-арена, в которой вы окунетесь в исторические события периода Троецарствия, играя за легендарных воинов и генералов. В этой игре вы берете на себя роль одного из могущественных бойцов, участвующих в одиночных или фракционных сражениях, где каждый шаг может привести к великой победе или поражению.
Цель игры — стать легендой, сражаясь на аренах и повышая уровень своего героя. Игра сочетает историческое повествование с захватывающими визуальными эффектами, что позволяет не только насладиться боевыми миссиями, но и узнать больше о событиях Троецарствия. В вашем распоряжении будет оружие и сотни генералов, с которыми можно расширять свою коллекцию и улучшать стратегию боя. Готовьтесь к эпическим сражениям, где каждый выбор будет важен на пути к вершине славы.
Меню модов
Множитель урона
Неограниченное количество монет
Неограниченный драгоценный камень
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