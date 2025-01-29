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Manage TCG Card Mart Simulator (Мод Меню)

Manage TCG Card Mart Simulator (Мод Меню) 2.2

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Версия:
2.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Blingames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
78
Скриншоты
Описание

В Manage TCG Card Mart Simulator вы берете на себя роль владельца магазина коллекционных карточек, создавая свой уникальный супермаркет. В этом симуляторе вы можете организовать полки с новыми бустерами карт, коробками или даже взламывать их, чтобы собрать карты для своей коллекции. Каждый шаг, от выставления карточек на продажу до их продажи по лучшим ценам, требует внимательности и стратегии.


Приложение дает вам возможность установить собственные цены на карты, нанять персонал для обслуживания клиентов, организовать специальные мероприятия и расширить свой магазин, чтобы привлечь больше покупателей. Станьте лучшим владельцем супермаркета коллекционных карточек в городе, создавая уютное и привлекательное пространство для коллекционеров и любителей TCG.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченная энергия
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Manage TCG Card Mart Simulator (Мод Меню) v2.2 MOD APK

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Скачать Manage TCG Card Mart Simulator (Мод Меню) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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