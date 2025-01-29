В Manage TCG Card Mart Simulator вы берете на себя роль владельца магазина коллекционных карточек, создавая свой уникальный супермаркет. В этом симуляторе вы можете организовать полки с новыми бустерами карт, коробками или даже взламывать их, чтобы собрать карты для своей коллекции. Каждый шаг, от выставления карточек на продажу до их продажи по лучшим ценам, требует внимательности и стратегии.
Приложение дает вам возможность установить собственные цены на карты, нанять персонал для обслуживания клиентов, организовать специальные мероприятия и расширить свой магазин, чтобы привлечь больше покупателей. Станьте лучшим владельцем супермаркета коллекционных карточек в городе, создавая уютное и привлекательное пространство для коллекционеров и любителей TCG.
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- Неограниченная энергия
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