Описание

В Manage TCG Card Mart Simulator вы берете на себя роль владельца магазина коллекционных карточек, создавая свой уникальный супермаркет. В этом симуляторе вы можете организовать полки с новыми бустерами карт, коробками или даже взламывать их, чтобы собрать карты для своей коллекции. Каждый шаг, от выставления карточек на продажу до их продажи по лучшим ценам, требует внимательности и стратегии.





Приложение дает вам возможность установить собственные цены на карты, нанять персонал для обслуживания клиентов, организовать специальные мероприятия и расширить свой магазин, чтобы привлечь больше покупателей. Станьте лучшим владельцем супермаркета коллекционных карточек в городе, создавая уютное и привлекательное пространство для коллекционеров и любителей TCG.