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Cars LP – Extreme Car Driving (Мод, Много денег)

Cars LP – Extreme Car Driving (Мод, Много денег) 3.2.5

40
2
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Версия:
3.2.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Maris Software
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 273 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 379
Скриншоты
Описание

Cars LP – Extreme Car Driving - это захватывающий симулятор вождения с низкополигональной графикой, предлагающий игрокам множество интересных возможностей и разнообразные испытания. В этой игре участники могут ощутить азарт от высокоскоростных гонок, участвуя в соревнованиях и преодолевая различные препятствия. Однако, не только скорость и гонки являются привлекательными аспектами игры.


Одной из ключевых особенностей является открытый мир, который предоставляет свободу для исследования различных маршрутов и дорог. Это дает игрокам возможность насладиться неспешными и расслабляющими поездками, исследуя живописные ландшафты и различные локации.


Кроме того, игра включает в себя карьерный режим, где игроки могут заниматься различными заданиями, такими как перевозка грузов. Это добавляет элемент стратегии и планирования, требуя от игроков не только водительских навыков, но и умения эффективно управлять временем и ресурсами.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Cars LP – Extreme Car Driving (Мод, Много денег) v3.2.5 MOD APK

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Скачать Cars LP – Extreme Car Driving (Мод, Много денег) 273 Мб Ссылка 2 273 Мб
Старые версии Cars LP – Extreme Car Driving
Version 3.1.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Cars LP – Extreme Car Driving (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 августа 2024 12:42
Vinogradik, а вы по какой ссылке качаете? по второй там apkadmin, там может быть какая-то реклама. По первой ссылке наш сервер, там нет рекламы, прямое скачивание
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Vinogradik
Vinogradik 10 августа 2024 00:22
Сам не знаю,в загрузках скачивается какая то Аманда,я никуда не тыкал, в добавок приложение с вирусом,не знаю правда или нет,по крайней мере мне так написало,я не стал скачиватьLensifal, второй раз,решил скачать с другого телефона,думал может реально реклама,и опять Аманда скачивается,хотя в этот раз не нажимал никудаСо второго телефона тоже скачалось Аманда,потом высветилось то что это вирус,второй раз скачал, вообще иконки нет
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 августа 2024 23:59
Vinogradik, Что за аманда? Игра называется Cars LP. Осторожнее нажимайте на рекламу.
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Vinogradik
Vinogradik 9 августа 2024 23:58
Вы какую аманду скачать мне хотели!?
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