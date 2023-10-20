Old School (Мод, Unlocked) 1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MDickie
Версия:
1.1.1
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
5 631
Old School от MDickie - это игра, которая возвращает нас в те времена, когда школа была не просто местом обучения, но и жесткой борьбой за выживание. Этот проект предлагает игрокам уникальное сочетание классической пиксельной графики в 3D и знакомой механики управления, такой, какую мы любим.
Сюжет игры погружает игроков в жизнь старшеклассника, который сталкивается с ежедневными вызовами школьной жизни. Не только учебные занятия, но и физические стычки, интриги и сложные отношения с одноклассниками и учителями. В этой жестокой реальности каждый день может стать последним, если не быть настороже.
Информация о модах
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