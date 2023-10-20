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Old School (Мод, Unlocked)

Old School (Мод, Unlocked) 1.1.1

4
3
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MDickie
Версия:
1.1.1
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 240 Мб
id приложения:
com.MDickie.OldSchool
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
5 631

Old School от MDickie - это игра, которая возвращает нас в те времена, когда школа была не просто местом обучения, но и жесткой борьбой за выживание. Этот проект предлагает игрокам уникальное сочетание классической пиксельной графики в 3D и знакомой механики управления, такой, какую мы любим.


Сюжет игры погружает игроков в жизнь старшеклассника, который сталкивается с ежедневными вызовами школьной жизни. Не только учебные занятия, но и физические стычки, интриги и сложные отношения с одноклассниками и учителями. В этой жестокой реальности каждый день может стать последним, если не быть настороже.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Old School (Мод, Unlocked) 1.1.1 взлом

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240 Мб
Ссылка 2
240 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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