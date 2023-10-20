Old School от MDickie - это игра, которая возвращает нас в те времена, когда школа была не просто местом обучения, но и жесткой борьбой за выживание. Этот проект предлагает игрокам уникальное сочетание классической пиксельной графики в 3D и знакомой механики управления, такой, какую мы любим.





Сюжет игры погружает игроков в жизнь старшеклассника, который сталкивается с ежедневными вызовами школьной жизни. Не только учебные занятия, но и физические стычки, интриги и сложные отношения с одноклассниками и учителями. В этой жестокой реальности каждый день может стать последним, если не быть настороже.