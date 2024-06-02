Ученые всегда представляли постапокалиптический мир таким, чтобы его можно было представить, проанализировать и предсказать. И одним из самых ожидаемых результатов является мир, захваченный эпидемиями и зомби. Это сложный и опасный период для всего человечества, где жизнь выведена на высший уровень. Наиболее реалистичные изображения этой апокалиптической сцены будут воспроизведены в игре Earn to Die Rogue. Вашей самой важной миссией будет выжить и преодолеть зомби-апокалипсис.





Экшн-геймплей был интегрирован, чтобы предоставить вашим игрокам захватывающий опыт, без которого невозможно выжить. Зомби вторгаются в мир, и игрокам придется сражаться с ними силой своего арсенала. В игре присутствует огромная система вооружения с современными высокотехнологичными орудиями. Только используя их, вы сможете напрямую противостоять ненавистным зомби и уничтожать их.