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Mutant Llama : IDLE Hatch Game (Мод Меню)

Mutant Llama : IDLE Hatch Game (Мод Меню) 1.2.133

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Версия:
1.2.133
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
0+
Требуется места:
≈ 142 Мб
id приложения:
com.fansipan.mutant.llama.idle.rpg.monster.war.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
93

Кэмероны, которые включают в себя социальных гений, таких как ламы, в настоящее время пользуются большой популярностью. Забавные изображения с ламами вызывают смех и восторг у пользователей. Этот необычный и юмористический подход стал ключом к их популярности. Ламы обладают очаровательным характером и проявляют умные поступки. Эти забавные животные часто встречаются в различных играх, и одна из таких игр - Mutant Llama: IDLE Hatch Game.


Особенность этой породы лам заключается в их мутации, что делает их уникальными. В игре предоставляются различные суперспособности, которые могут быть созданы при разведении лам. Для получения этих способностей игрокам придется провести тщательное разведение и изучение характеристик различных особей. Хотя задача не слишком сложная, требуется время на ожидание результатов. Однако, для будущих боев и приключений идеально иметь коллекцию лам с разнообразными способностями.


Скриншоты

Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта
  • Множитель скорости

Примечание.  Увеличение вместо уменьшения.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Mutant Llama : IDLE Hatch Game (Мод Меню) 1.2.133 взлом

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Скачать Mutant Llama : IDLE Hatch Game (Мод Меню)
142 Мб
Ссылка 2
142 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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