Merge Hero Raising (Мод меню) 1.1.12
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Версия:
1.1.12
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 21:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
225
Merge Hero Raising - это отличный выбор для тех, кто любит игры с симуляционным подходом. Это захватывающее путешествие, где вы можете ловить очаровательных друзей и отправляться с ними в приключения.
Одним из основных заданий в игре является объединение различных персонажей для создания более мощных героев, что добавляет стратегического элемента в игровой процесс. Вам доступны множество уровней и возможностей для постоянного улучшения своих персонажей, что делает игру увлекательной и захватывающей на протяжении всего процесса игры.
Информация о модах
МЕНЮ МОДОВ
✶ Неограниченная валюта (установлено по умолчанию)
✶ Режим Бога
✶ Тупой враг
✶ Множитель усиления
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