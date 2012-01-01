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Merge Hero Raising (Мод меню)

Merge Hero Raising (Мод меню) 1.1.12

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
톤워커
Версия:
1.1.12
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
com.merge.hero
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
225

Merge Hero Raising - это отличный выбор для тех, кто любит игры с симуляционным подходом. Это захватывающее путешествие, где вы можете ловить очаровательных друзей и отправляться с ними в приключения.


Одним из основных заданий в игре является объединение различных персонажей для создания более мощных героев, что добавляет стратегического элемента в игровой процесс. Вам доступны множество уровней и возможностей для постоянного улучшения своих персонажей, что делает игру увлекательной и захватывающей на протяжении всего процесса игры.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

✶ Неограниченная валюта (установлено по умолчанию)

✶ Режим Бога

✶ Тупой враг

✶ Множитель усиления

 Теги темы: Мод меню

Скачать Merge Hero Raising (Мод меню) 1.1.12 взлом

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Скачать Merge Hero Raising (Мод меню)
1.2 Гб
Ссылка 2
1.2 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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