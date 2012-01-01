Merge Hero Raising - это отличный выбор для тех, кто любит игры с симуляционным подходом. Это захватывающее путешествие, где вы можете ловить очаровательных друзей и отправляться с ними в приключения.





Одним из основных заданий в игре является объединение различных персонажей для создания более мощных героев, что добавляет стратегического элемента в игровой процесс. Вам доступны множество уровней и возможностей для постоянного улучшения своих персонажей, что делает игру увлекательной и захватывающей на протяжении всего процесса игры.