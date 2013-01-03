Retail Store Simulator - погружает вас в реалистичный и динамичный мир управления розничным магазином, где каждый день приносит новые вызовы и возможности. В этой игре вы станете управляющим магазина, и ваша задача — убедиться, что все аспекты бизнеса работают гладко и эффективно. На первый взгляд может показаться, что управление магазином — дело простое, но на самом деле это сложная задача, требующая внимания к деталям и умения решать множество проблем.





Вы столкнетесь с реалистичными ситуациями, такими как управление персоналом, решение проблем с товарами, а также обслуживание клиентов с их уникальными запросами и проблемами. Каждое решение, которое вы принимаете, влияет на общую работоспособность магазина и его прибыльность.