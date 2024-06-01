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Heavy Bus Simulator (Мод, Много денег)

Heavy Bus Simulator (Мод, Много денег) 1.095

Управляйте огромным транспортом и исследуйте разнообразные маршруты
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Версия:
1.095
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
DEHA
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 355 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 836
Скриншоты
Описание

Heavy Bus Simulator - это уникальная игра в жанре симулятора, которая выделяется среди множества других игр благодаря своему фокусу на гигантских автобусах и долгих маршрутах. В этой игре вы становитесь водителем огромного автобуса, способного вместить множество пассажиров, и отправляетесь в увлекательные путешествия между городами и на большие расстояния.


Что делает Heavy Bus Simulator особенно интересным и привлекательным для игроков? Во-первых, это ощущение власти и ответственности за множество пассажиров. Управление таким огромным транспортным средством требует навыков и внимания к дороге, а также умения справляться с различными ситуациями на дороге. Во-вторых, игра предлагает разнообразные маршруты и путешествия, что позволяет игрокам исследовать разные местности и наслаждаться разнообразием пейзажей. Это придает игре ощущение реализма и уникальности.


Таким образом, Heavy Bus Simulator предоставляет игрокам возможность пережить опыт вождения огромного автобуса и отправиться в захватывающие приключения по дорогам. Если вам нравятся симуляторы и вы хотите почувствовать себя настоящим водителем гигантского автобуса, эта игра обязательно стоит вашего внимания.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

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