Описание

Зарабатывайте миллиарды и триллионы долларов, просто нажимая на экран сотни раз в час!





Idle Billionaire Tycoon — это игра-кликер, в которую легко начать, но трудно освоить. По мере роста вашего банковского счета вы можете покупать обновления, такие как порталы самообслуживания, программное обеспечение для автоматизации и многое другое, а также нанимать сотрудников для автоматизации ваших финансов.





Увеличьте свой доход, покупая и улучшая здания, такие как банки, фабрики и склады, или нанимая внутриигровых сотрудников. Инновационный игровой процесс Idle Billionaire Tycoon бросит вызов даже самому опытному игроку в кликеры.

Ничего не делайте — игра сделает это за вас!