android-1.ru / Игры / Симуляторы / Idle Billionaire Tycoon (Мод, Без рекламы)
Idle Billionaire Tycoon (Мод, Без рекламы)

Idle Billionaire Tycoon (Мод, Без рекламы) 1.14.19

4
4
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.14.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 634
Скриншоты
Описание

Зарабатывайте миллиарды и триллионы долларов, просто нажимая на экран сотни раз в час!


Idle Billionaire Tycoon — это игра-кликер, в которую легко начать, но трудно освоить. По мере роста вашего банковского счета вы можете покупать обновления, такие как порталы самообслуживания, программное обеспечение для автоматизации и многое другое, а также нанимать сотрудников для автоматизации ваших финансов.


Увеличьте свой доход, покупая и улучшая здания, такие как банки, фабрики и склады, или нанимая внутриигровых сотрудников. Инновационный игровой процесс Idle Billionaire Tycoon бросит вызов даже самому опытному игроку в кликеры.

Ничего не делайте — игра сделает это за вас!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные наличные
  • Неограниченный обычный рекрут
  • Неограниченный премиум рекрут
  • Неограниченное количество баллов менеджера
  • Неограниченный денежный бустер
Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Idle Billionaire Tycoon (Мод, Без рекламы) v1.14.19 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Idle Billionaire Tycoon (Мод, Без рекламы) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Психо парень - выбор Игра отомэ (Мод, Unlocked)
Психо парень - выбор Игра отомэ (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.2
Move People (Мод, Без рекламы)
Move People (Мод, Без рекламы)
Version: 2.1
INFINITE KNIGHT (Мод меню)
INFINITE KNIGHT (Мод меню)
Version: 2.20.10
Автостоянка: симулятор вождения (Полная версия)
Автостоянка: симулятор вождения (Полная версия)
Version: 4.125.1
Idle Convention Manager (Мод, Без рекламы)
Idle Convention Manager (Мод, Без рекламы)
Version: 0.6.2
Scary Clown Games- Scary Games (Полная версия)
Scary Clown Games- Scary Games (Полная версия)
Version: 1.8
Idle Gym Life 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Gym Life 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.2.4
Мой город : Остров (Мод, Много денег)
Мой город : Остров (Мод, Много денег)
Version: 1.3.107

Отзывы о Idle Billionaire Tycoon (Мод, Без рекламы)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Trat
Trat 3 марта 2024 10:30
Не работает, алмазы выдаются но просто визуально
0
Ответить