Версия:
1.14.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 634
Описание
Зарабатывайте миллиарды и триллионы долларов, просто нажимая на экран сотни раз в час!
Idle Billionaire Tycoon — это игра-кликер, в которую легко начать, но трудно освоить. По мере роста вашего банковского счета вы можете покупать обновления, такие как порталы самообслуживания, программное обеспечение для автоматизации и многое другое, а также нанимать сотрудников для автоматизации ваших финансов.
Увеличьте свой доход, покупая и улучшая здания, такие как банки, фабрики и склады, или нанимая внутриигровых сотрудников. Инновационный игровой процесс Idle Billionaire Tycoon бросит вызов даже самому опытному игроку в кликеры.
Ничего не делайте — игра сделает это за вас!
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные наличные
- Неограниченный обычный рекрут
- Неограниченный премиум рекрут
- Неограниченное количество баллов менеджера
- Неограниченный денежный бустер
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