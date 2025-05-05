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City Island 4 Магнат Sim HD (Мод, Много денег)

City Island 4 Магнат Sim HD (Мод, Много денег) 3.5.1

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Версия:
3.5.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Sparkling Society - Build Town City Building Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 085
Скриншоты
Описание

City Island 4 от Sparkling Society – это не просто очередная игра, это погружение в процесс создания и управления своим собственным городом. Эта компания, базирующаяся в Делфте, Нидерланды, уже давно заслужила уважение среди любителей мобильных игр за свои качественные и увлекательные симуляторы городского строительства.


С момента вхождения в игровое сообщество, Sparkling Society представила множество успешных проектов, однако серия игр City Island всегда выделялась особенной популярностью. Их последнее творение, City Island 4, продолжает традиции серии, предлагая игрокам еще более продвинутые инструменты для реализации своих архитектурных идеальных городов.


В игре представлено множество зданий, структур и декоративных элементов, которые помогут сделать ваш город уникальным. Будьте готовы решать различные проблемы и задачи, чтобы удовлетворить потребности жителей и превратить ваш город в настоящий рай на земле.



Информация о модах

МОД 1

  • Бесплатные покупки за реальные деньги

МОД 2


1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное количество золота

3. Все острова на карте разблокированы

*никогда не уменьшается, когда вы тратите

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 Теги темы: Много денег

Скачать City Island 4 Магнат Sim HD (Мод, Много денег) v3.5.1 MOD APK

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Много денег 77 Мб Много денег (Ссылка 2) 77 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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