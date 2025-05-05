Описание

City Island 4 от Sparkling Society – это не просто очередная игра, это погружение в процесс создания и управления своим собственным городом. Эта компания, базирующаяся в Делфте, Нидерланды, уже давно заслужила уважение среди любителей мобильных игр за свои качественные и увлекательные симуляторы городского строительства.





С момента вхождения в игровое сообщество, Sparkling Society представила множество успешных проектов, однако серия игр City Island всегда выделялась особенной популярностью. Их последнее творение, City Island 4, продолжает традиции серии, предлагая игрокам еще более продвинутые инструменты для реализации своих архитектурных идеальных городов.





В игре представлено множество зданий, структур и декоративных элементов, которые помогут сделать ваш город уникальным. Будьте готовы решать различные проблемы и задачи, чтобы удовлетворить потребности жителей и превратить ваш город в настоящий рай на земле.



