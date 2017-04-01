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Police Patrol Simulator (Мод, Много денег)

Police Patrol Simulator 1.3.2

Много денегБез рекламы
208
15
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Версия:
1.3.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48 978
Скриншоты
Описание

"Police Patrol Simulator" - это захватывающий симулятор полицейского патруля, который становится популярным выбором среди многих игроков на рынке сегодня. В этой игре вы берете на себя роль полицейского вашего города и встаете на страже порядка на дорогах. Ваша задача - обеспечить нормальное и безопасное движение на улицах, решая различные проблемы с дорожным движением.


Присоединитесь к "Police Patrol Simulator", чтобы испытать настоящее полицейское приключение и улучшить уровень управления городским движением. Вашими обязанностями будут контроль скорости, регулирование перекрестков, остановка нарушителей и расследование дорожных происшествий. Сделайте городское движение более стабильным и безопасным, реагируя на вызовы и поддерживая порядок в городе.


В "Police Patrol Simulator" вы сможете испытать самые лучшие развлекательные моменты, почувствовав на себе ответственность и азарт полицейской работы. Управляйте своим автомобилем полиции, соблюдайте законы и зарабатывайте репутацию как благонадежный и эффективный офицер. Эта игра подарит вам уникальный опыт работы полицейского на дорогах и возможность влиять на безопасность города!



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MOD V1 63 Мб MOD V2 63 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 63 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 63 Мб

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