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War Commander: Rogue Assault (Мод меню)

War Commander: Rogue Assault (Мод меню) 8.5.0

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9
Скачать (83 Мб)
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Версия:
8.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KIXEYE
Категория:
Игры / На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 310

War Commander: Rogue Assault - это стратегическая военная игра, которая предлагает игрокам возможность командовать армией и участвовать в масштабных битвах. Игра обладает выдающейся трехмерной графикой и множеством современных элементов, которые делают игровой процесс интересным и захватывающим.

Основные особенности игры включают в себя: Игроки могут управлять своими войсками и ресурсами в реальном времени, что добавляет динамики и драматизма в битвы.


В игре представлены разные типы войск, включая пехоту, бронетехнику и авиацию. Каждый тип войск обладает уникальными характеристиками и возможностями. Игроки могут строить и улучшать свою базу, создавать оборонительные сооружения и производить ресурсы, необходимые для войны. Вы можете сражаться с другими игроками в режиме PvP, демонстрируя свои тактические навыки и стратегии. Игра обладает выдающейся трехмерной графикой, создавая реалистичные боевые условия.War Commander: Rogue Assault предлагает игрокам увлекательные бои, гибкое управление и множество возможностей для стратегического мышления. Вам предстоит создавать мощные армии, укреплять свою базу и сражаться за победу в масштабных сражениях.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • Режим бога

Мод 2

  • МОД МЕНЮ
  • Режим бога
  • Удаление вражеских юнитов (включите перед поиском, см. пример выше).
  • Единицы удаляются, если существуют)
 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать War Commander: Rogue Assault (Мод меню) 8.5.0 взлом

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MOD V1 83 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 83 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о War Commander: Rogue Assault (Мод меню)


Комментарии (9)
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Max142
Max142 28 мая 2024 19:17
обновите мод
+1
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Сергей Шек
Сергей Шек 21 февраля 2024 18:01
незапускается
0
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Dr. Prilo
Dr. Prilo 7 июля 2023 10:29
Не устанавливается
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 мая 2023 13:31
Гость Андрей,
попробуйте второй мод, может с ним проблем не будет
+2
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Гость Андрей
Гость Андрей 10 мая 2023 13:21
У меня вопрос, почему загрузка останавливается на середине и далее не грузит. У меня honor DUA-LX9?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 марта 2023 21:42
Hottabych, Второй мод ещё не обновил создатель, не известно когда обновит
+2
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Hottabych
Hottabych 16 марта 2023 14:34
Известно ли когда появиться мод 2?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 февраля 2023 10:19
Hottabych, Скоро
+2
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Hottabych
Hottabych 18 февраля 2023 06:09
Известно ли когда появиться Mod 2 ?
0
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