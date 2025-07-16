Описание

Свеча - Будь смелым и управляй пеплом, чтобы перемещаться по темным локациям и освещать себе путь. Исследуйте разные уровни, находите спрятанные предметы и решайте головоломки на пути к своей цели. Откройте для себя захватывающую историю с одними из самых интересных персонажей, которых вы когда-либо видели в игре.





Испытайте себя на все более сложных уровнях и головоломках. Используйте свою смекалку, чтобы найти спрятанные предметы, открыть новые уровни и открыть для себя захватывающую историю, пока вы идете к спасению дня. Разблокируйте специальные бонусы, которые помогут вам в вашем путешествии.