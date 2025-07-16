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Свеча (Полная версия)

Свеча (Полная версия) v3.3.3

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Версия:
3.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Candleman Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 738 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 282
Описание

Свеча - Будь смелым и управляй пеплом, чтобы перемещаться по темным локациям и освещать себе путь. Исследуйте разные уровни, находите спрятанные предметы и решайте головоломки на пути к своей цели. Откройте для себя захватывающую историю с одними из самых интересных персонажей, которых вы когда-либо видели в игре.


Испытайте себя на все более сложных уровнях и головоломках. Используйте свою смекалку, чтобы найти спрятанные предметы, открыть новые уровни и открыть для себя захватывающую историю, пока вы идете к спасению дня. Разблокируйте специальные бонусы, которые помогут вам в вашем путешествии.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Свеча (Полная версия) v3.3.3 MOD APK

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Скачать Свеча (Полная версия) 738 Мб Ссылка 2 738 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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