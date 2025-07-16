Свеча (Полная версия) v3.3.3
Свеча - Будь смелым и управляй пеплом, чтобы перемещаться по темным локациям и освещать себе путь. Исследуйте разные уровни, находите спрятанные предметы и решайте головоломки на пути к своей цели. Откройте для себя захватывающую историю с одними из самых интересных персонажей, которых вы когда-либо видели в игре.
Испытайте себя на все более сложных уровнях и головоломках. Используйте свою смекалку, чтобы найти спрятанные предметы, открыть новые уровни и открыть для себя захватывающую историю, пока вы идете к спасению дня. Разблокируйте специальные бонусы, которые помогут вам в вашем путешествии.
Полная версия
Скачать Свеча (Полная версия) v3.3.3 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.