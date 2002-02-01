Описание

Достаточно ли вы храбры, чтобы выжить против орды зомби? The Fall: Survival — это приключенческая игра от первого лица, в которой вам нужно быть быстрым, умным и смелым — только тогда вы одержите победу!





Исследуйте потрясающие детализированные окружения, используя свой ум, ловкость и свое надежное оружие, чтобы выжить. С головоломками, элементами ужасов и полчищами зомби шансы на выживание всегда складываются против вас. Сможете ли вы перехитрить нежить и выбраться живым?





Пройдите важнейшее испытание на выживание в The Fall: Survival. Испытайте безжалостное действие и наполненные напряжением моменты, когда вы пробиваетесь через полчища зомби, чтобы остаться в живых. Есть ли у вас что требуется, чтобы победить шансы?