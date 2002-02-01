android-1.ru / Игры / Приключения / The Fall : Survival (Мод, Много патронов)
The Fall : Survival (Мод, Много патронов)

The Fall : Survival (Мод, Много патронов) 1.46

9
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.46
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Funnyghost
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 981 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 642
Скриншоты
Описание

Достаточно ли вы храбры, чтобы выжить против орды зомби? The Fall: Survival — это приключенческая игра от первого лица, в которой вам нужно быть быстрым, умным и смелым — только тогда вы одержите победу!


Исследуйте потрясающие детализированные окружения, используя свой ум, ловкость и свое надежное оружие, чтобы выжить. С головоломками, элементами ужасов и полчищами зомби шансы на выживание всегда складываются против вас. Сможете ли вы перехитрить нежить и выбраться живым?


Пройдите важнейшее испытание на выживание в The Fall: Survival. Испытайте безжалостное действие и наполненные напряжением моменты, когда вы пробиваетесь через полчища зомби, чтобы остаться в живых. Есть ли у вас что требуется, чтобы победить шансы?


Информация о модах

разблокировать полную версию

Показать полностью
 Теги темы: Хоррор, Встроенный кэш, Много патронов

Скачать The Fall : Survival (Мод, Много патронов) v1.46 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать The Fall : Survival (Мод, Много патронов) 981 Мб Ссылка 2 981 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Старые версии The Fall : Survival
Version 1.39 Version 1.0 Version 1.41 Version TG 1.41 Version TG 1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Youtubers Life 2 (Мод, Много денег)
Youtubers Life 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.3.5
BaconReader Premium for Reddit
BaconReader Premium for Reddit
Version: 6.1.0
911: Каннибал (Хоррор, Ужасы) (Мод, Бесплатные покупки)
911: Каннибал (Хоррор, Ужасы) (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.1.9
Chainsaw Man Runner Game (Полная версия)
Chainsaw Man Runner Game (Полная версия)
Version: 7.0
Bug Heroes 2: Premium (Мод, Много денег)
Bug Heroes 2: Premium (Мод, Много денег)
Version: 1.02.02
Raging Loop (Мод, Unlocked)
Raging Loop (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.3
Horror Hunted: Страшные Игры (Мод меню)
Horror Hunted: Страшные Игры (Мод меню)
Version: 0.99.55
Entity: Backrooms Multiplayer (Мод, Без рекламы)
Entity: Backrooms Multiplayer (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.1

Отзывы о The Fall : Survival (Мод, Много патронов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив